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4 قرارات من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم

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الاتحاد السعودي
نادي النصر له النصيب الأكبر في قرارات الاتحاد السعودي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، 4 قرارات جديدة بشأن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعبت بعد مباريات كأس الملك في فترة التوقف، حيث يعلب المنتخب السعودي ضمن منافسات كأس آسيا المقامة حاليًا في الإمارات.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

اختيارات المحررين

1 - إلزام نادي النصر بدفع غرامة 14 ألف ريال بسبب تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في بداية مباراته أمام الأنصار

2 – إلزام نادي النصر بدفع غرامة 14 ألف ريال بسبب تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بالشوط الثاني أمام الأنصار.

3 – رفض الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد الوحدة بسبب لاعبه علي النمر.

4 – رفض احتجاج نادي اتحاد جدة على الإنذار الثاني تجاه لاعبه جاري رودريجيز في مباراتهم أمام نظيره الوشم.

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