5 بدائل محتملين لبوسكيتس .. كورونا تقلب كيان إسبانيا

من يعوضه؟

استدعى المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي رباعي من خارج القائمة للتدريب مع المجموعة، حيث سيكون أحدهم مرشحًا لتعويض سيرجيو بوسكيتس في قائمة لاروخا التي ستشارك في منافسات يورو 2020.

رودريجو مورينو وبابلو فورنالس وكارلوس سولير وبرايس مينديز هم الرباعي الذي تم الاستقرار عليه من أجل استدعائهم إلى تدريبات منتخب إسبانيا قبل اليورو.

وأعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم إصابة قائد المنتخب ونجم نادي برشلونة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا مساء أمس، وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات اليورو، ليثير القلق في معسكر المنتخب

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نتيجة فحوصات لاعبي المنتخب الإسباني جاءت كلها سلبية عدا عينة واحدة لنجم وسط ميدان برشلونة التي جاءت إيجابية، الأمر الذي قلب كيان معسكر لاروخا.

ومن جهتها، ذكرت كادينا سير الإسبانية أن إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا تفتح الباب أمام احتمالية استدعاء قائد المنتخب الإسباني سيرخيو راموس من جديد لقائمة اليورو، ولكن لا يوجد ما يؤكد ذلك حتى الآن.

كما هو موضح في البيان الرسمي للمنتخب الإسباني، فإنه تحسبًا للعواقب المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيحة إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا، قرر طاقم التدريب دمج مجموعة من لاعبي كرة القدم لإكمال الدورات التدريبية خلال الأيام القليلة المقبلة بناءً على طلب لويس إنريكي داخل فقاعة موازية.

بهذا المعنى، سينضم رودريجو مورينو (ليدز يونايتد) وبابلو فورنالس (وست هام يونايتد) وكارلوس سولير (فالنسيا) وبريس مينديز (سيلتا فيجو) إلى الجلسات التدريبية في لاس روزاس غدًا الثلاثاء.

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 7, 2021

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لبيان المنتخب الإسباني أيضًا، فإنه بمجرد انتهاء المباراة ضد ليتوانيا، ستنضم مجموعة صغيرة من اللاعبين إلى الدورات التدريبية للفريق الأول في نفس الظروف السابقة، سيتدربون في أوقات مختلفة ولن يختلطوا بأي حال مع عناصر القائمة.

ومن المنتظر أن يكون واحد منهم معوضًا لسيرجيو بوسكيتس في القائمة في حال تم الاستقرار على استبعاده منعًا لتفشي الوباء داخل الفقاعة الطبية التي يعيش فيها معسكر المنتخب الإسباني وفقًا للبروتوكول الصحي.

وبعد ذلك بساعات، أعلن المنتخب الإسباني رسميًا عن انضمام لاعب خامس للفقاعة الموازية وهو راؤول ألبيول، ليزيد من الغرابة المثارة حول الموقف خاصة وأن الـ 5 لاعبين في مراكز مختلفة وبوسكيتس المشكوك في أمره لاعب وسط.

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 7, 2021

يأتي ذلك خاصة وأنه حسب الإعلان الرسمي من المنتخب الإسباني فإن باقي عناصر المنتخب جاءت عينتهم سلبية، وبناء عليه فإن القلق ليس منطقيًا حول إصابة آخرين، ولكن يبدو أن مخالطة بعضهم لبوسكيتس تثير القلق حول الأيام المقبلة.

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يذكر أن منتخب إسبانيا يقع في المجموعة الخامسة في منافسات كأس الأمم الأوروبية، والتي تجمعه بكل من بولندا والسويد وسلوفاكيا.