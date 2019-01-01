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4 أهداف في شوط | مانشستر سيتي يستمتع بتمزيق تشيلسي وتحطيم الأرقام القياسية

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Getty Images
تعرف على الأرقام السلبية لتشيلسي الذي خلفها تأخرهم برباعية من مانشستر سيتي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تفوق نادي مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي برباعية في أول نصف ساعة من الشوط الأول بالمباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

الأهداف جاءت عن طريق رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو هدفين والكاي جوندوجان.

وتعد هذه المرة الأولى منذ ديسمبر 1990 التي استقبل فيها تشيلسي 4 أهداف في مباراتين على التوالي خارج أرضه في الدوري الإنجليزي بعد أن خسر من بورنموث برباعية.

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كما أن هذه المرة الأولى على الإطلاق التي يستقبل فيها البلوز 4 أهداف في 25 دقيقة فقط.

وتعد هذه المرة هي الرابعة التي يستقبل فيها تشيلسي 5 أهداف في البريميرليج فكانت الأولى في سبتمبر 1996 أمام ليفربول ثم في 2011 ضد أرسنال ومن توتنهام في 2015.

وفي عام 2008 استقبل تشيلسي 4 أهداف أو أكثر في مباريات الدوري الإنجليزي 5 مرات، أما في أول شهرين فقط من 2019 استقبل 4 أهداف مرتين.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق منذ توتنهام في ديسمبر 1965 الذي يسجل أكثر من هدف على أرضه في 15 مباراة على التوالي في البريميرليج.

جدير بالذكر أن أهداف أجويرو وسترلينج منحتهما أرقامًا قياسية في البريميرليج.

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