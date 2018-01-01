4 أرقام في لندن بعد ربع نهائي مثير لكأس كاراباو

أرقام لتشيلسي وآرسنال وتوتنهام في ربع نهائي كأس كاراباو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح تشيلسي في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس كاراباو، وذلك بعد تغلبه على ضيفه بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة هدف مقابل لا شيء. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وبدوره عبر توتنهام إلى نفس الدور بعد فوزه في ديربي شمال لندن على مضيفه آرسنال بهدفين مقابل لا شيء، ليكمل آرسنال سلسلة هزائمه بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون مطلع الأسبوع.

وخلال المبارتين، تحققت بعض الأرقام التي كان أولها كون تشيلسي هو الفريق الوحيد الذي يشارك في نصف نهائي البطولة لأكثر من 10 سنوات متواصلة، وتحديدًا من موسم 2007 – 2008 وجتى هذا الموسم.

بينما أصبح باولو جازانيا حارس مرمى توتنهام هو أول حارس للسبيرز ينجح في الخروج بشباك نظيفة أمام آرسنال منذ عام 1998 أي منذ 20 عامًا.

وبدوره بات إيدين هازارد هو ثاني أكثر لاعب يشارك في أهداف خلال هذا الموسم بـ 19 هدفًا بين التسجيل والصناعة، حيث لا يسبقه في أوروبا سوى ليونيل ميسي.

وأخيرًا سقط آرسنال أمام جاره توتنهام في الكأس للمرة الأولى منذ موسم 2008، حيث خرج على يديه منذ 11 عامًا من الدور ربع النهائي أيضًا.

يذكر أن مواجهات نصف النهائي لا زالت غير معروفة حتى الآن، حيث أنه من المفترض إجراء قرعة بين الفرق الأربعة المتأهلة وتحديد المواجهات.