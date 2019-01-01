36 مليون يورو تفصل بين كلوب ويوفنتوس

هل يكون كلوب خليفة أليجري في يوفتتوس؟

انضم يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إلى المرشحين لقيادة يوفنتوس خلال الموسم المقبل بعد رحيل ماسيلميانو أليجري.

يوفنتوس أعلن رحيل أليجري بنهاية الموسم الجاري بعد الإخفاق الأوروبي المتكرر في آخر موسمين.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن كلوب قد يتولى تدريب يوفنتوس حال وافق الألماني على الرحيل عن صفوف ليفربول.

وترى إدارة البيانكونيري أنّ مدرب بروسيا دورتموند الأسبق هو البديل المناسب ليوفنتوس بعدما تمكن من قيادة الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسمين على التوالي.

اللمسة الأنيقة في كرة القدم كانت تعني.. خوان رامون ريكيلمي! 🎩✨ pic.twitter.com/nFPmIZkxij — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وأشارت - نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية - إلى أنّ قيمة فسخ عقد كلوب تصل إلى 36 مليون يورو وهو ما ينهي الارتباط مع الريدز.

جدير بالذكر أنّ ليفربول نافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة وخسر البطولة رغم تحقيقه 97 نقطة.