317 يومًا بالإصابة.. فاتي "خليفة ميسي" يقود برشلونة بعد التوقف الدولي

بعد طول غياب..

بعد غياب طويل وصل إلى 317 يومًا، يُسجل أنسو فاتي عودته مرة أخرى للملاعب بعد التوقف الدولي، ليقود برشلونة وعلى كاهله عبء خلافة ليونيل ميسي.

وكان من المقرر أن يعود فاتي إلى ملاعب كرة القدم في شهر أبريل الماضي بحد أقصى، لكنه تعرض إلى أكثر من انتكاسة تسببت في خضوعه لأربع عمليات جراحية وزيادة مدة الغياب.

الآن، أخيرًا حدد برشلونة موعد عودة اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10 بعد رحيل ليونيل ميسي، والآمال كلها معقودة عليه في سد الفراغ الذي خلّفه البرغوث.

متى يعود أنسو فاتي إلى الملاعب؟

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أنسو فاتي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة غرناطة يوم 20 سبتمبر بالدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

هذا يعني أن المدرب رونالد كومان لن يدفع به في مباراة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا التي تسبقها، ولكن سيبدأ بعد ذلك في إقحامه تدريجيًا مع الفريق بالمباريات.

برشلونة ينتظره جدولًا مزدحمًا للغاية، حيث سيلتقي بعد غرناطة بقادش وليفانتي وبنفيكا في مدة لا تتجاوز الأسبوع تقريبًا.

منذ متى ابتعد أنسو فاتي عن الملاعب؟

بعد بداية عظيمة للموسم الماضي بتسجيله لأربعة أهداف في أول سبع مباريات بالدوري الإسباني، سقط فاتي في فخ الإصابة خلال مباراة ريال بيتيس بشهر نوفمبر 2020.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لإصابة كانت عبارة عن تمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، وتعقدت الأمور وساءت كثيرًا بعد ذلك وتأخر موعد عودته للملاعب.

في نهاية المطاف، سافر فاتي إلى العاصمة مدريد وخضع إلى برنامج صارم في الصيف لإعادة التأهيل، وكان قرار البرسا واضحًا بعدم التعجل على عودته مهما كلف الثمن.

ما هي الآمال المعقودة على أنسو فاتي؟

بعد رحيل ليونيل ميسي، النظرة إلى فاتي على أنه قائد مشروع برشلونة المستقبلي رفقة الشاب المتألق بيدري، والآن الفرصة مواتية أمامه لفعل ذلك.

دونًا عن جميع لاعبي البرسا، أخذ فاتي الرقم 10 وتخلى عن رقم 14 لفيليبي كوتينيو، وهي خطوة لقيّت استحسانًا كبيرًا من قبل جماهير النادي الكتالوني.

الدولي الإسباني خاض مع برشلونة 43 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 5 آخرين.

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