3 معسكرات أحدهم إماراتي لاستضافة الأهلي في فترة التوقف

الأهلي يسعى لخوض معسكر خارجي بقيادة فايلر في فترة التوقف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن النادي الأهلي المصري تلقى عروضًا خلال الأيام الأخيرة لإقامة معسكر خارجي في فترة التوقف.

ووكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن تأجيل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، لما بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 للشباب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن الأهلي تلقى 3عروض من أجل إقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف الحالية.

ويدرس الأهلي في الوقت الحالي العروض المقدمة لاختيار أحدهم من أجل خوض معسكر إعداد لعودة الدوري المصري نهاية الشهر المقبل.

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وتلقى الأهلي عرضًا إماراتيًا لمدة أسبوع بجانب عرض أخر من الكويت وعمان، ولكن لم يستقر الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر على أحدهم حتى الأن.

وسيشهد معسكر الأهلي وديتين أمام أحد الأندية على أقل تقدير من أجل زيادة الحماس داخل المعسكر والدخول في تجارب لمعالجة بعض المشكلات.