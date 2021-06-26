ثلاثة فرق مهتمة بكوتينيو بينهم ناديه القديم!

يبدو أن فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة يقترب من مغادرة الفريق وناديه القديم قد يكون وجهته الجديدة.

يسعى برشلونة لتقليص رواتب لاعبيه للخروج من أزمته المالية؛ أمر سيدفع النادي الإسباني للسماح لبعض لاعبيه خاصة أصحاب الرواتب الكبيرة والذين لم يظهروا مع الفريق بشكل جيد للرحيل مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يبحث نادي إنتر الإيطالي إعادته إلى الفريق.

يعتبر اسم كوتينيو أبرز الأسماء المطروحة للرحيل عن برشلونة هذا الصيف فاللاعب لم يقدم ما يشفع له للبقاء مع النادي الكتالوني منذ قدومه في يناير 2018 بعقد قياسي بلغ 135 مليون يورو لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

كوتينيو قضى ما يقرب من نصف الموسم الماضي مصابًا مع برشلونة ولم يشارك سوى في 14 مباراة.

كوتينيو الذي قضى موسم 2019-20 في صفوف بايرن ميونخ الألماني معارًا توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني لكنه عاد الموسم الماضي إلى برشلونة ولم يكن مؤثرًا مع ارتفاع راتبه وحاجة برشلونة إلى تقليص الرواتب ستجعله أول الراحلين عن الفريق.

أين يتجه كوتينيو؟

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية على صدر صفحتها الصادرة صباح اليوم أن نادي إنتر بطل الدوري الإيطالي يرغب في إعادة فيليبي إلى صفوفه فالفريق الإيطالي هو من قدمه إلى الكرة الأوروبية بالتعاقد معه من فاسكو دي جاما البرازيلي ومن إيطاليا انتقل إلى ليفربول في يناير 2013.

إنتر ليس الراغب الوحيد في الظفر بخدمات فيليبي فبحسب سبورت ناديين من إنجلترا يريدان التعاقد مع اللاعب البرازيلي مع ظهور تقارير سابقة في اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب ليفربول السابق.

هل إنتر جاهز لشراء عقد كوتينيو؟

وفقًا لصحيفة سبورت فإن إنتر يرغب في إعادة اللاعب معارًا مع بند أحقية شراء عقده؛ فالفريق الإيطالي هو الآخر يعاني من صعوبات مالية، التسهيلات الضريبية في إيطاليا قد تساعد في دفع راتب اللاعب الذي سيلزمه التخفيض أيضًا.

رغبة إنتر ربما تتلاقى مع ما يريده برشلونة في إعارة كوتينيو للتخلص من راتبه لكن في الوقت نفسه لا يخسر كثيرًا بخروجه وهو ما يدفع برشلونة لرفض أي صفقة تبادلية لكوتينيو لأن تقييمه السوقي وقتها سيتخطى ال 60 مليون يورو وهو ما لا لن يوافق عليه أحدًا.

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