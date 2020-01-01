3 بدلاء فقط .. تشكيل الهلال "الإجباري" لمواجهة شاهر خودرو

3 بدلاء منهم حارسين في تشكيل الهلال لمواجهة شاهر خودرو الإيراني.

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، عن تشكيل فريقه لمواجهة شاهر خودرو الإيراني، في الجولة الخامسة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال جاء إجباريًا، في ظل إصابة 15 لاعبًا في صفوفه بفيروس كورونا، ليجبر لوشيسكو على تشكيل يضم 14 لاعبًا فقط، 11 لاعبًا أساسي و3 على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل الهلال الآتي:

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: مد الله العليان، محمد جحفلي، جانج هيون سو، أمير كردي.

خط الوسط: منصور البيشي، ناصر الدوسري، محمد كنو.

الهجوم: هتان باهبري، أندريه كاريلو، محمد الكنيدري.

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وعلى مقاعد البدلاء، يوجد حارسي مرمى وهما عبد الله البيشي وأحمد الجبيع، واللاعب الثالث هو تركي المطيري.

ويحتاج الهلال إلى نقطة واحدة فقط، من أجل حسم صعوده إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.