"3 أسباب تُرجح تعادل الاتحاد والهلال وموسم الزعيم انتهى في كل الأحوال"

يرى الناقد الرياضي حماد الدوسري أن موسم الهلال انتهى بخسارته أمام الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مرجحًا نهاية الكلاسيكو أمام الاتحاد في الجولة الـ27 من الدوري السعودي بالتعادل.

الفريق الأزرق خسر الخميس الماضي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1، وسيخوض الإثنين القادم مباراة القمة والحسم في الدوري أمام المتصدر.

لماذا ستنتهي مباراة الاتحاد والهلال بالتعادل؟

الدوسري وخلال حديثه لبرنامج الحصاد الرياضي عدد 3 أسباب يراها تدفع باتجاه تعادل الهلال مع الاتحاد، أهمها حالة الإرهاق البدني والنفسي التي يُعاني منها الفريق العاصمي بعد لعبه 120 دقيقة أمام الفيحاء في نهائي كأس الملك الخميس الماضي.

وأضاف حول السبب الثاني "الهلال يُعاني من الإرهاق وهذا بدا واضحًا خلال الشوط الثاني من مواجهة الفيحاء، اللعب في جدة وسط أجواء رطبة ولمدة 120 دقيقة جعل اللقاء صعبًا على الفريقين، فيما الاتحاد معتاد على تلك الأجواء ويتدرب وسطها يوميًا".

أخيرًا رأى الدوسري أن الإصابات المتعددة في الهلال وآخرها مدافعه جانج هيون سو هي السبب الثالث الذي يدفع باتجاه التعادل، خاصة في ظل جاهزية نجوم الاتحاد بالكامل تقريبًا لخوض المباراة.

🗣 حماد الدوسري:

الهلال مرهق مع الإصابات .. الاتحاد جاهز ومتعود على أجواء جدة والنتيجة متجهة للتعادل.

الحصاد الرياضي ...@HMMAD_ALDOSARI pic.twitter.com/1Vk5uksc5F — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 20, 2022

الدوسري: موسم الهلال انتهى في جميع الأحوال.

الناقد الرياضي رأى كذلك أن التعادل لصالح الاتحاد بالفعل لأنه سيُقربه خطوة كبيرة من حسم اللقب، وإن كان أشار في نفس الوقت إلى أن فوز الهلال لا يعني تتويجه بلقب الدوري، بل جزم أن الصراع انتهى مهما كانت نتيجة الكلاسيكو.

إذ قال "التعادل في صالح الاتحاد، سيحسم الدوري في حال خرج بنقطة، فوز الهلال حتى لا يضمن له التتويج ولا أعتقد أن الاتحاد سيخسر اللقب لأنه من الصعب أن يُهدر 6 نقاط من 12 ممكنة، برأيي أن موسم الهلال انتهى في جميع الأحوال والاتحاد تُوج باللقب ومهمة الزعيم الحالية تتمحور حول حفاظه على المركز الثاني".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب بـ61 نقطة ويُطارده الهلال بنقاطه الـ55 وقد فرط في فرصة عظيمة للاقتراب أكثر بخسارته مباراته المؤجلة الأولى أمام الفيحاء بداية مايو الجاري.

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