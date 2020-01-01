3 أسماء مرشحة لخلافة ستيفانو بيولي في ميلان

هل يعود أليجري إلى ميلان؟..

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى وجود انقسام داخل إدارة نادي ميلان، حول المدرب المستقبلي للروسونيري.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قالت إن باولو مالديني وزفونيمير بوبان، يؤيدان التعاقد مع ماسيمو أليجري، بينما يريد إيفان جازيدس، جلب رالف رانجنيك.

في الوقت الذي يقاتل فيه ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، من التعاقي من الخسارة أمام إنتر، تبحث إدارة الروسونيري عن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

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مستقبل بيولي، في ميلان متوقف على احتلاله مركزًا مؤهلاً للمسابقات الأوروبية، وإلا فإن فرصة استمراره ضعيفة جدًا.

وفي السياق ذاته، ألمحت صحيفة "لا ريبوبليكا" إلى وجود اسم آخر، ضمن قائمة المرشحين لخلافة بيولي، وهو مارسيلينو، مدرب فالنسيا السابق.

وزعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميلان توصل بالفعل إلى اتفاق مع مارسيلينو، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أن بوبان، هو من يراهن على المدرب الإسباني، الذي رفض عديد العروض في الآونة الأخيرة، امتثالاً للاتفاق الذي عقده مع إدارة ميلان.

ميلان، يحتل المركز العاشر بسلم ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 32 نقطة، بعد مرور 23 جولة، من عمر المسابقة.