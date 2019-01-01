الانتقالات

25 مليون يورو تقرب زاباكوستا من روما

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روما قريب من التعاقد مع زاباكوستا من تشيلسي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية اقتراب النجم الإيطالي الشاب زاباكوستا من العودة إلى الكالتشيو من جديد عبر بوابة روما.

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وكان روما قد انسحب من صفقة التعاقد مع مدافع ليفربول الدولي الكرواتي ديان لوفرين خلال الأيام القليلة الماضية.

ومع حاجته لتعزيز خط دفاعه، يبدو أن روما سيظل واضعًا عينيه نصب إنجلترا من أجل التعاقد مع لاعبين ينشطون هناك.

وفي الوقت الذي يبدو فيه زاباكوستا خارج حسابات فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، بات روما هو الأقرب لضمه فيما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن روما مستعد لتقديم 25 مليون يورو من أجل ظهير تشيلسي الأيمن، في عرض من المتوقع ألا يتم رفضه من قبل النادي اللندني.

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يذكر أن ديفيد زاباكوستا كان قد انتقل إلى صفوف تشيلسي صيف العام 2017 قادمًا من تورينو، أثناء تواجد الإيطالي أنطونيو كونتي كمدرب للبلوز.

 

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