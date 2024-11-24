242 دراجآ من 24 جنسية يشاركون في "سباق نيوم تيتان الصحراوي للدرجات"

بطولة خاصة

نيوم، المملكة العربية السعودية، 24 نوفمبر 2024 – استضافت بطولة نيوم للألعاب الشاطئية في جبال "بجدة" "سباق نيوم تيتان الصحراوي للدراجات"، في نسخته الثالثة على التوالي.

ويعد هذا السباق حدثا رياضيا عالميآ متميزآ، حيث شارك فيه 242 دراجاً يمثلون 24 جنسية.

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وفي النتائج النهائية، نجح لويس ليون سانشيز وتيسا كورتكاس في تحقيق الفوز بعد اجتيازهم التضاريس الصحراوية الوعرة في نيوم على مدى أربع مراحل مليئة بالتحديات.

وللمرة الأولى، تضمنت المرحلة النهائية من السباق المرور عبر محمية نيوم الطبيعية، حيث استمتع الدرّاجون بتجربة استثنائية بين المساحات الطبيعية الشاسعة التي تشكل موائل طبيعية لمجموعة متنوعة من الكائنات البرية.

وتميز السباق بمشاركة دراجين عالميين، منهم 12 دراجًا محترفًا، منهم السلوفاكي بيتر ساجان، الحائز على لقب بطل العالم ثلاث مرات والفائز أيضاً بـ12 مرحلة في دورة فرنسا الدولية للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى الإيطالي دانييل أوس، الذي شارك في 16 سباق عالمي. وتؤكد مشاركة هولاء النجوم الرياضيين على مكانة نيوم كوجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية.

في هذه الأثناء، أتاحت نيوم، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للدراجات، الفرصة لـ 20 رياضيًا سعوديًا للتنافس بجانب نخبة من المنافسين الدوليين، ما يعكس التزامها الراسخ بدعم وتنمية المواهب المحلية. كما شاركت الدراجة السعودية الشابة مروج عادل مع الفريق الاسترالي "ليف العلا جاكو للسيدات"، وذلك للمرة الثانية في بطولة نيوم للألعاب الشاطئية.

وقالت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم، جان باترسون: "من خلال الفعاليات المميزة ومنها سباق نيوم تيتان الصحراوي، تعزز نيوم مكانتها كوجهةً رائدةً للرياضات العالمية، في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ومع استمرارنا في جذب نخبة من المواهب العالمية ضمن بطولة نيوم للألعاب الشاطئية، يترسخ الدور المحوري الذي تلعبه نيوم في تنظيم ودعم الفعاليات الرياضية عالية الأداءعلى مستوى العالم".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسباقات تيتان العالمية، خيسوس غارسيا: "تثبت نيوم في كل عام قدرتها على إبهار العالم وتقديم الجديد. وفي هذه النسخة الثالثة من سباق تيتان الصحراوي كشفت نيوم عن المزيد من طبيعتها الجميلة المتنوعة وهويتها الفريدة".

وأضاف غارسيا: "حققت هذه النسخة إنجازاً استثنائياً بمشاركة 242 درّاجاً من مختلف أنحاء العالم، تنافسوا عبر المساحات الصحراوية المتميزة، واستمتعوا بالتجارب الراقية التي يقدمها مخيم تيتان الجبلي. ولا شك أن كل من أكمل هذا السباق يعد بطلاً. أهنئ جميع المشاركين، ونتطلع للمشاركة في هذه التجربة مجدداً".

إلى ذلك، واصلت فعاليات بطولة نيوم للألعاب الشاطئية مع بطولة "كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة" التابعة للاتحاد الدولي للسباحة. وتعد هذه البطولة، التي تم إدراجها للمرة الأولى ضمن منافسات بطولة نيوم للألعاب الشاطئية، حدثاً ختامياً مميزًا لبطولة هذا العام التي كانت حافلة بالعديد من الرياضات.

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

فائز بسباق نيوم لفئة الرجال

دولة متسابق إسبانيا لويس ليون سانشيز

مرحلة دولة متسابق 1 إسبانيا أوريول كولوميت 2 إسبانيا لويس ليون سانشيز 3 إسبانيا خورخي لافيل 4 سبانيا ألفارو غاليندو

الفائزون بمراحل السباق لفئة الرجال

الفائزة بسباق نيوم لفئة السيدات

دولة متسابق هولندا تيسا كورتكاس

الفائزات بمراحل السباق لفئة السيدات

مرحلة دولة متسابق 1 هولندا تيسا كورتكاس 2 هولندا تيسا كورتكاس 3 هولندا تيسا كورتكاس 4 هولندا تيسا كورتكاس

الأبرز بين المتسابقين السعوديين

الفئة متسابق الرجال علي جساس للنساء مروج عادل

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