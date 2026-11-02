بتشكيلة تتكوّن في معظمها من لاعبين تحت 19 عامًا، خسر فريق تورك غوجو أمام فاكر ميونخ بنتيجة 6-1 في دوري الولاية الجنوبي الشرقي قبل نهاية الأسبوع الماضية. أما اللاعبون الذين كان من المفترض أن يشاركوا فقد جلسوا معًا خارج الملعب بملابس التدريب، يتابعون المباراة من على المقاعد الخشبية. لقد دخلوا في إضراب.

ولم يوجّه اللاعبون مقاطعتهم إلى النادي، بل إلى المدرب سلافين سكيليدزيتش وحده. وقال اللاعبون في بيان: «كان هدفنا ولا يزال ليس الإضرار بالنادي، بل إحداث تغيير حتى نتمكن مجددًا من لعب كرة القدم لصالح تورك غوجو ميونخ معًا، بفرح وقناعة تامة».

وقبل أسبوع، تردّد أن المشاكل جاءت عقب الخسارة 3-0 أمام إيجنفيلدن المتذيّل لجدول الترتيب. ويُعتقد أن اللاعبين يحتجّون على أسلوب المدرب القاسي. وبحسب ما تذكره صحيفة Bild، يُقال إن سكيليدزيتش، البالغ من العمر 54 عامًا، استدعى اللاعبين الشباب للتدريب في وقت مبكر وصرخ في وجه اللاعبين.

ثم ألغى تورك غوجو مباراته أمام فريق VfB Hallbergmoos-Goldach يوم الجمعة الماضي. ويُقال إن اللاعبين علموا بالأمر عبر إشعار من الاتحاد البافاري لكرة القدم، لا عبر إعلان داخلي.

ونقلت صحيفة FuPa عن القائد برهان بهادير قوله: «كنا نريد اللعب وكنا جاهزين. وعندما رأينا الإلغاء، أصبنا جميعًا بالذهول». وكان الفريق قد خاض حصّتين تدريبيتين من دون المدرب استعدادًا لمباراة الذهاب في شمال ميونخ.

مسؤولو النادي يهدّدون باتخاذ إجراءات بحق اللاعبين المضربين

وقف سكيليدزيتش وإدارة النادي معًا في مواجهة اتهامات الفريق. وقال رئيس تورك غوجو إرتورك ألاغوز لصحيفة Bild: «أتمتّع بحسّ قوي جدًا بالعدالة. وهذا الرجل يُتّهم ظلمًا». وأضاف: «أفضّل إيقاف النشاط على الرضوخ لهؤلاء اللاعبين».

ووصف المدرب تصرّفات الفريق بأنها «مبالغ فيها تمامًا».

وبعد ظهر الأحد، نشر مجلس الإدارة بيانًا على قناة النادي في إنستدرام اتّهم فيه اللاعبين و«بيئة مشحونة». وجاء في البيان: «بعض اللاعبين الكبار، على سبيل المثال، اتفقوا فيما بينهم عمدًا على عدم الالتزام بتكتيكات المباراة، وبذلك تسبّبوا بالطبع في فوضى داخل الملعب».

كما أعلن الراعي الرئيسي، شركة ألاجوز القابضة، انسحابه. واحتفظ النادي بحقّه في اتخاذ إجراءات بحق اللاعبين المضربين قائلًا: «هذا السلوك الضارّ بالنادي لن يُتسامح معه. ولذلك سيستخدم مجلس الإدارة كل الوسائل المتاحة له للتصدّي له ومنع إلحاق المزيد من الضرر بتورك غوجو ميونخ».

ماذا قال المدرب سلافين سكيليدزيتش عن مقاطعة اللاعبين؟

يوم الاثنين، عرض سكيليدزيتش وجهة نظره في بيان مطوّل، وجّه فيه انتقادات حادة إلى اللاعبين المضربين، وشكر إدارة النادي والراعي.

وكتب سكيليدزيتش: «مقاطعة التدريبات والمباريات التي أثارها 21 لاعبًا هي واحدة من أكثر التجارب إحباطًا في مسيرتي التدريبية حتى الآن. لقد كان تصرّفًا لا يمكن تبريره. وتسبّب اللاعبون المقاطعون في ضرر بالغ للنادي ولي شخصيًا. ومجرّد وجود 21 لاعبًا لا يعني أن روايتهم للأحداث تصبح ‘أكثر صحّة’». واحتفظ بحقّه في اتخاذ «إجراءات قانونية» بحق «الأشخاص المعنيين».

تأسّس نادي تورك غوجو ميونخ عام 2001 عقب إفلاس نادي اس في تورك غوجو ميونخ، وبعد الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري، لعب النادي في الدرجة الثالثة موسم 2020/21. وأجبرت المشاكل المالية النادي الميونخي على التوقف عن اللعب في نهاية مارس من الموسم التالي، بعد 31 جولة. ثم هبط لاحقًا حتى الدرجة السادسة في دوري الولاية.

بين عامي 2018 و2022، عمل سكيليدزيتش مساعدًا لميروسلاف كلوزه مع فريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا وفي أكاديمية الناشئين للنادي صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الألماني. ثم تبع كلوزه لاحقًا إلى أول وظيفة له كمدرب رئيسي في نادي SCR Altach النمساوي. ويتولى سكيليدزيتش تدريب تورك غوجو ميونخ منذ نهاية مارس.