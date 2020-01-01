20 مليون يورو أوقفت عودته .. الكشف عن عرض برشلونة الجنوني لضم نيمار

خافيير بورداس المدير السابق في نادي برشلونة يكشف عن عرض الإدارة الجنوني لضم نيمار من باريس سان جيرمان.

كشف خافيير بورداس المدير السابق في نادي برشلونة عن تفاصيل العرض الجنوني من إدارة النادي الكتالوني لضم البرازيلي نيمار من جديد من باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية لبورداس لصالح إذاعة "كادينا كوبي"، أوضح من خلالها المزيد من التفاصيل حول التصريحات التي تحدث فيها لصحيفة "موندو ديبورتيفو" قبل أيام.

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وأكد بورداس خلال تصريحاته أن طلبات باريس سان جيرمان كانت فوق مقدرة برشلونة المادية لذلك تم إدخال أكثر من لاعب في العرض.

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وقال بورداس: "قدمنا في البداية 110 مليون يورو بالإضافة لتوديبو وراكيتيتش ومعهما عثمان ديمبيلي لكن باريس سان جيرمان أراد الحصول على 130 مليون".

وأضاف: "لقد كان نيمار على بعد 20 مليون يورو من العودة لصفوف برشلونة، والد نيمار قال أنه سيدفع الـ 20 مليون يورو من جيبه، لكن في النهاية لم تتم الصفقة".

وأكمل: "بعد رحيل نيمار كنا نستطيع أن نضم مبابي وعثمان ديمبيلي سويًا، كيليان كان متحمسًا للانضمام لبرشلونة عندما غادر نيمار".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مستقبل ميسي وقال: "استمراره يعتمد على طريقة رؤيته للفريق، لو رأى فرصة للفوز أعتقد أنه سيريد البقاء".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن من خلال مديره الرياضي ليوناردو أن مفاوضات التجديد لنيمار دا سيلفا قد بدأت بالفعل.