"2+2 ليس دائمًا 4" .. فيجو يُقارن بين جيله وجيل ريال مدريد "مبابي" المتوقع

المهاجم الفرنسي على أعتاب إعلان انضمامه إلى الملكي

رغم عدم الإعلان رسميًا عن ذلك بعد، إلا أن كل التقارير الإخبارية تُشير إلى أن كيليان مبابي سيُصبح لاعبًا في ريال مدريد الموسم القادم عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

لويس فيجو، اللاعب الأسطوري في الفريق الإسباني، وصف الصفقة بالرائعة، وإن أكد على عدم علمه بأي شيء عن إتمامها رسميًا.

صحيفة موندو ديبورتيفو نقلت عن فيحو قوله ردًا على سؤال حول المقارنة بين جيله المسمى بالجالاكتيكوس والجيل القادم المتوقع أن يقوده مبابي "هذا سؤال صعب جدًا، لا يُمكنني الإجابة عليه لأن ليس دائمًا في كرة القدم 2+2 يُساوي 4".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم البرتغالي كان حازمًا تمامًا فيما يتعلق بوجود مكان له في الجيل الحالي لريال مدريد بعد انضمام المهاجم الفرنسي له، إذ قال "لقد تم اختياري بالفعل كأفضل لاعب في العالم، لذا أعتقد أنني سأحجز مكاني في الجيل الحالي لريال مدريد، وإلا لكان المصوتون لصالحي مخطئين".

يُشار إلى أن فيجو أثار ضجة هائلة في كرة القدم العالمية حين انضم إلى ريال مدريد قادمًا من برشلونة، وقد كان أولى ضربات الرئيس فلورينتينو بيريز بعد توليه رئاسة ريال مدريد لأول مرة عام 2000.