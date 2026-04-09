أي قناة تعرض مباريات «الستين» المعنية، يمكنكم معرفته لدى SPOX.
1860 ميونخ، جميع المعلومات عن النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات TSV مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟
مشاهدة 1860 ميونخ في دوري الدرجة الثالثة على التلفزيون والبث المباشر
يتواجد «أسود ميونخ» منذ عدة سنوات في دوري الدرجة الثالثة. وبناءً على ذلك، تنطبق تفاصيل النقل نفسها أيضاً على فريق غيزينغ. وتعود حقوق المسابقة حتى نهاية موسم 2026/27 إلى MagentaSport. إذ تنقل خدمة البث التابعة لشركة Telekom جميع مباريات المسابقة.
بالإضافة إلى ذلك، تُعرض بعض المباريات المختارة من دوري الدرجة الثالثة على التلفزيون العام في المنطقة المعنية. وعندما تُبث مباريات ميونخ "الأسود" على أرضهم مباشرةً، تكون جهة البث المسؤولة هي هيئة الإذاعة البافارية (BR). أما في حال نقل مباريات خارج الأرض، فتكون عادةً محطات إقليمية أخرى هي المسؤولة. ويمكنكم الحصول على المعلومات ذات الصلة من المواقع الرسمية للمحطات.
|تاريخ التأسيس
|17 مايو 1860
|ألقاب الدوري
|1
|ألقاب الكأس
|2
|ألقاب دوري أبطال أوروبا
|/
|أكثر اللاعبين مشاركة
|مانفريد فاغنر (328)