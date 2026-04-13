1860 ميونخ، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات نادي TSV مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

1860 ميونخ
الدوري الألماني الدرجة الثالثة

لا يزال نادي 1860 ميونخ العريق يأسر عشاق كرة القدم. وإلى جانب منافسات الدوري في الدرجة الثالثة، يشارك أبناء غيزينغ كثيرًا أيضًا في كأس ألمانيا (DFB-Pokal). على SPOX ستجدون كل ما يتعلق ببث مباريات «الأسود».

يُعدّ TSV 1860 ميونخ من أكثر أندية كرة القدم الألمانية عراقة، ويمكنه النظر إلى ماضٍ طويل في الدوري الألماني (البوندسليغا). وبعد تراجعٍ رياضي، وصل «أسود ميونخ» الآن إلى الدرجة الثالثة، إلا أنهم ما زالوا يتمتعون بجاذبية كبيرة – ليس أقلها بفضل الموقع الذي يضم الملعب الأسطوري في غيزينغ وقاعدة جماهيرية وفية على نحو استثنائي.

يمكنكم معرفة القناة التي تبث مباريات «الستين» لدى SPOX.

1860 ميونخ، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يُظهر/ينقل مباريات TSV مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة 1860 ميونخ في الدرجة الثالثة على التلفزيون والبث المباشر

يشارك «أسود ميونخ» منذ عدة سنوات في الدرجة الثالثة. وبناءً على ذلك، تنطبق أيضًا تفاصيل البث الخاصة بأبناء غيزينغ. وتبقى حقوق المنافسة حتى نهاية موسم 2026/27 لدى MagentaSport. وتقوم خدمة البث التابعة لشركة Telekom بنقل جميع مباريات البطولة.

سجّل الآناحصل الآن على اشتراك MagentaSport – ابتداءً من 7.95 يورو شهريًا!

بالإضافة إلى ذلك، تُعرض بعض مباريات الدرجة الثالثة المختارة على التلفزيون العام في المنطقة المعنية. وبمجرد بث مباريات ميونخ «الأسود» على أرضهم مباشرة، تكون هيئة الإذاعة البافارية (BR) هي الجهة المسؤولة. أما في حال نقل مباريات خارج الأرض، فعادةً ما تكون محطات إقليمية أخرى هي المسؤولة. ويمكنكم الحصول على المعلومات ذات الصلة من المواقع الرسمية للمحطات.

الدوري الألماني الدرجة الثالثة
بث مباشر من أي مكان في العالم مع Nord VPNاحصل على Nord VPN

1860 ميونخ، جميع معلومات النقل بنظرة واحدة: من يعرض / يبث مباريات TSV مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ النادي في لمحة تعريفية

التأسيس17 مايو 1860
ألقاب الدوري1
ألقاب الكأس2
ألقاب دوري أبطال أوروبا/
أكثر اللاعبين مشاركةمانفريد فاغنر (328)
إعلان