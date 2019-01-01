بعد 18 عامًا بالكالتشيو.. مهاجم الإنتررالسابق يحقق حلمه أخيرًا

بانديف يحصل على الجنسية الإيطالية بعد 18 عامًا من اللعب في إيطاليا

فيسبوك تويتر محمد عماد

حصل مهاجم فريق جنوى جوران بانديف على الجنسية الإيطالية بعد إقامته في البلاد لمدة 18 عامًا.

وكان اللاعب المقدوني قد انضم لانتر ميلان في عام 2001 عن عمر يناهز الثامنة عشر، وقضى أغلب مسيرته الكروية في إيطاليا مع لاتسيو ونابولي وجنوى.

تحليل| مانشستر سيتي بطلاً للكأس.. الفضائح لا تحدث مرتين

كما أن بانديف كان قد توج مع إنتر ميلان بالثلاثية التاريخية عام 2010، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع المدرب البرتغالي جوزية مورينيو.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا أعرب عن سعادته أخيرًا بالحصول على الجنسية الإيطالية وقال: "أنا سعيد للغاية، بعد 18 عامًا قضيتهم في إيطاليا أشكر الجميع، يا لها من لحظة رائعة".

وكان بانديف قد أحرز 31 هدفًا في 91 مباراة لمنتخب مقدونيا.

بهذا القرار يستطيع فريق جنوى ضم لاعب بجواز سفر خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك لحمل بانديف حاليًا للجنسية الإيطالية.