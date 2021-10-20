15 مليونًا كراتب .. نيوكاسل يغري نجم برشلونة للتوقيع لكن بشرط

عرض مثير..

كشفت تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد يحاول إغراء، عثمان ديمبيلي للرحيل عن نادي برشلونة خلال الصيف المقبل.

نيوكاسل دخل حقبة جديدة بعد أن تمكن صندوق الايتثمار السعودي من الاستحواذ على 80% من النادي مقابل 350 مليون يورو.

العديد من الأسماء ارتبطت بالفعل بالنادي الإنجليري، وكان آخر المنضمين اللاعب الفرنسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2022.

ما هو العرض المغري؟

وفقًا لما ذكرته صحيفة ”FootMercato“، فإن نيوكاسل عرض ع"رض ذهبي"، 15 مليون يورو راتبًا ومثلها مكافأة في حال إذا لم يجدد اللاعب عقده مع النادي الكتالوني ورحل مجاني الصيف المقبل.

وتأتي هذه الأنباء تزمنًا لما ورد عن "سبورت" وأن إدارة برشلونة تضغط على اللاعب من أجل التجديد خوفًا من أن يرحل بالمجان في نهاية الموسم الجاري.

ما هو موقف ديمبيلي من تجديد عقده؟

إدارة برشلونة بقيادة أليماني أصبحت على اتصال بشكل يومي مع وكيل أعمال ديمبيلي، كما هددت اللاعب برهنه على دكة البدلاء في حال لم يجدد، بحسب "سبورت".

المفاوضات بين الطرفين تيدو صعبة، في ظل رغبة إدارة النادي الكتالوني في خفض راتب ديمبيلي الأمر الذي يرفضه وكيله، بالإضافة إلى برشلونة يرى أنه لم يحقق من ديمبيلي الاستفادة الفنية التي تناسب المبلغ الضخم الذي دفعه للتعاقد معه.

اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا انضم إلى برشلونة قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني في عام 2017 مقابل 96.8 مليون جنيه إسترليني، لكن حتى الآن لم يتمكن من إثبات نفسه بالقدر الكافي، بسبب كثرة إصاباته التي أثرت على مسيرته.

اقرأ أيضًا:

بارتوميو: كنا نستطيع ضم مبابي لكن ديمبيلي أفضل!

مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويحدد سعر ستيرلينج

تجاوز ميسي .. فاتي لا يتوقف عن تحطيم الأرقام في برشلونة