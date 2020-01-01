13 ناديًا سعوديًا تخسر 65 مليون ريال بسبب نظام الحوكمة

3 أندية فقط تحصل على دعم وزارة الرياضة من أصل 16 ناديًا.

تلقى 13 ناديًا سعوديًا خسارة بلغت 65 مليون ريال، بسبب فشلها في تحقيق الحد الأدني لمعايير حوكمة الأندية، التي تقدمها وزارة الرياضة، حيث وضعت معايير لتطبيقها من أجل تقديم دعم مالي بمبلغ 20 مليون ريال لكل نادي في كل عام.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن الأندية خسرت بالفعل المبلغ المخصص من جانب وزارة الرياضة، للربع الثاني من العام، حيث سيكون هناك تقييم للربع الثالث خلال شهر يناير المقبل.

كما أكدت الصحيفة على أنه في حالة عدم تحقيق للأندية المعيار الأدنى "خمس نقاط من سبعة"، ستخسر تلك الأندية الدعم البالغ 5 ملايين ريال لكل نادي.

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جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الرياضة يوم الجمعة الماضي، عن استحقاق أندية الفتح والاتحاد والقادسية، لدعم مبادرة الحوكمة، والتي تخولها للحصول على دعم إضافي، وفقًا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في العام الثاني على التوالي، بعد حصول تلك الأندية على ما لا يقل الحد الأدنى من التقييم.

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وزارة الرياضة قامت بتقسيم التقييم على شكل ربعي، على أن يتم تقسيم المبلغ شهريًا بدعم يبلغ 1.6 مليون ريال، بمجموع 5 ملايين ريال لكل ربع عام.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الرياضة، فإن تقييم شهر نوفمبر للربع الثاني جاء كالآتي: "الفتح: 5.56 نقطة، الاتحاد (4.32)، القادسية (4.08)، أبها (3.98)، الشباب (3.88)، ضمك (3.82)، الاتفاق (3.78)، الفيصلي (3.75)، الرائد (3.66)، النصر (3.29)، التعاون (3.21)، الأهلي (3.15)، الهلال (3.07)، الوحدة (2.37)، الباطن (1.94)، والعين (1.71)".

والنتائج جاءت بعد زيارات ومتابعات مستمرة من جانب فريق مكلف، سعى من خلالها إلى الاطلاع على كل ما تم تحقيقه، حيث يتم تقييم الحوكمة بمعايير محددة، ومرتبطة بالاستراتيجية والقيادة والهيكلة والأشخاص والإدارة المالية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب المصالح، والالتزام والتحكم والرقابة والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية.