100 مليون يورو .. برشلونة يتفاوض لتسجيل الصفقات

النادي الكتالوني لا يجد حل آخر!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد بدأ بالفعل التفاوض من أجل تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يملك أي حل آخر من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يتفاوض على بيع حوالي 24.5% من إجمالي حقوقه وملكيته لـ "بارسا ستديوز" مقابل مبلغ يصل إلى حوالي 100 مليون يورو.

الأقرب حتى الآن للحصول على تلك النسبة هو صندق "GDA luma" والذي كان يحاول الفوز بالرافعة الاقتصادية الثالثة قبل أيام.

بالرغم من ذلك يملك النادي عدة عروض أخرى، أبرزها من "Socios" الذي فاز بالرافعة الثالثة، لكن لا يبدو أنه سيفوز بالرابعة.

النادي لا يزال في حاجة للمزيد من التحركات في الأيام المقبلة حتى يستطيع تسجيل الصفقات الجديدة التي ضمها خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن النادي الكتالوني قد قدم أوراقه لتسجيل الصفقات الجديدة لكن رد رابطة الدوري الإسباني جاء سلبيًا.

جدير بالذكر أن برشلونة مرتبط في الوقت الحالي بعدة صفقات جديدة على رأسها ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي الإنجليزي.