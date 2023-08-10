10 أيام كافية لفسخ عقده.. ماذا يحدث لنجم وسط مانشستر يونايتد الأسبق؟

واحدة من أغرب الصفقات في التاريخ..

لم تتحل مسيرة الفرنسي مورجان شنايدرلين لاعب الوسط السابق لمانشستر يونايتد وساوثهامتون والعديد من الأندية الأخرى بأي نجاح منذ وقت طويل.

فبعد بداية متوهجة مع ستراسبورج ثم ساوثهامتون ووصول إلى مانشستر يونايتد في 2015 ثم قضاء عامين واعدين ومساهمة مع الشياطين الحمر في إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع الهولندي لويس فان خال، بدأت مسيرة الدولي الفرنسي الذي شارك في 15 مباراة دولية مع منتخب بلاده في الانحدار.

رغم أنه لعب مع إيفرتون 3 أعوام ثم انتقل إلى نيس، لم يستطع شنايدرلين البقاء في المستوى الأوروبي الأعلى ليذهب إلى أستراليا معارًا مطلع العام الجاري، ثم يتم فسخ عقده مع نيس لينتقل إلى كونيا سبور.

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الغريب أن الفريق التركي لم يستطع إبقاءه بين صفوفه لأكثر من 10 أيام، وهو الذي لم يشارك في أي مباراة إلى الآن، فأعلن اليوم فسخ عقده مع اللاعب الفرنسي!.

وفي بيان رسمي قال الفريق التركي: "اللاعب مورجان شنايدرلين الذي أعلنّا عن انتقاله إلينا مؤخرًا، أخبر إدارتنا أنه يريد الرحيل بسبب ظروف عائلية".

وأضاف البيان: "بعد تقييم الموقف، توصل نادينا إلى قبول طلب شنايدرلين وتم فسخ العقد بين الطرفين".