"هناك سيجد زملاء رائعين".. بيرهوف ينصح فيرتس بالرحيل عن ليفربول إلى وجهة مفاجئة

يرى أوليفر بيرهوف، المدير السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن انتقال نجم ليفربول فلوريان فيرتس إلى نادٍ جديد في صفقة مدوية يعد أمرًا واردًا بقوة.

وقال بيرهوف، الذي شغل مناصب إدارية مختلفة في المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2022، في تصريحات لبرنامج "Die Lage der Liga" عبر صحيفة "بيلد" حول مستقبل فيرتس: "أعتقد أنه قادر على اللعب لعدة أندية".

وأضاف بيرهوف، رابطًا اسم فيرتس بانتقال محتمل إلى برشلونة: "أثق تمامًا في قدرته على النجاح في دوريات أخرى. أراه مناسبًا جدًا، على سبيل المثال، للعب تحت قيادة هانسي فليك في برشلونة. هناك سيجد المساحة، وسيحظى بزملاء رائعين على المستوى الكروي".

وقيّم بيرهوف وضع صانع ألعاب المنتخب الألماني منذ انتقاله الضخم من باير ليفركوزن إلى ليفربول العام الماضي مقابل 125 مليون يورو، قائلًا: "إنه لاعب من طراز عالمي بكل تأكيد، لكن عليه أن يثبت ذلك مجددًا من خلال مستوياته على أرض الملعب".

كيف تسير الأمور مع فلوريان فيرتس في ليفربول؟

في موسمه الأول بملعب أنفيلد، لم يتمكن لاعب خط الوسط من تلبية التوقعات الهائلة التي صاحبت قدومه، ليجد نفسه دائمًا عرضة لانتقادات قاسية من الشارع الرياضي الإنجليزي. ورغم ذلك، حافظ فيرتس على مكانه الأساسي في معظم المباريات منذ وصوله إلى ليفربول، وأصبح دوره أكثر وضوحًا تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا مقارنة بسلفه آرني سلوت. وشارك فيرتس أساسيًا في جميع مباريات "الريدز" في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة.

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وعلى الرغم من العلاقة التي تجمع فيرتس بمدربه السابق في المنتخب الوطني هانسي فليك، إلا أن تصريحات بيرهوف حول برشلونة تظل مجرد تكهنات بحتة. ورغم اهتمام النادي الكتالوني بضم فيرتس قبل بضع سنوات، إلا أنهم لم يكونوا ضمن أبرز المرشحين قبل انتقاله في عام 2025. وبدلًا من ذلك، سعت أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي، وعلى رأسها بايرن ميونخ، للتعاقد مع اللاعب الموهوب، لكنه اختار في النهاية الانتقال إلى ليفربول.

هل توجد مؤشرات حالية على رحيل فيرتس؟

يمتد عقد فيرتس مع النادي الإنجليزي العريق حتى عام 2030، ورغم الوضع الصعب الذي يمر به أحيانًا، لا توجد حاليًا أي مؤشرات ملموسة على رحيله المبكر. وفيما يتعلق باحتمالية تجدد اهتمام بايرن ميونخ، استبعد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق للنادي البافاري، أن يكون هذا الملف مطروحًا في المستقبل القريب، وصرح مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة "آبندتسايتونج" بخصوص فيرتس قائلًا: "هل يمكن أن يحدث شيء آخر في المستقبل؟ لا أعلم".

في غضون ذلك، تألق فيرتس مؤخرًا بقميص المنتخب الألماني وقدم أداءً قويًا في مباراتين أمام صربيا (2-0) واليونان (0-0)، حيث عوّض غياب القائد الأساسي جوشوا كيميتش. وقاد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تشكيلة المنتخب كبديل لكيميتش ضد اليونان، وذلك بعد ثلاثة أيام من ارتدائه شارة القيادة في الشوط الثاني أمام صربيا خلفًا لسيرج جنابري.