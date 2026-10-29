بعد الانتقادات الأخيرة .. مايكل كاريك يحسم موقفه من استمرار برونو فيرنانديش قائدًا لمانشستر يونايتد

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المدرب الإنجليزي يهدئ العاصفة قبل لقاء تشيلسي

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أكد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن النجم البرتغالي برونو فيرنانديش سيبقى قائدًا لمانشستر يونايتد، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء عقب انتقاده خطط الفريق.

وشدد المدرب الإنجليزي على عدم وجود خلاف مستمر مع لاعب الوسط البرتغالي بعد محادثات لتصفية الأجواء بينهما هذا الأسبوع.

فرنانديز يحتفظ بشارة قيادة مانشستر يونايتد

ووفقًا للمدرب الإنجليزي، يحتفظ فيرنانديش بشارة قيادة مانشستر يونايتد رغم أسبوع مضطرب مرّ به لاعب الوسط البرتغالي، حيث أكد كاريك القرار، اليوم الخميس، عقب محادثات لتصفية الأجواء بينهما في مقر التدريبات.

وكان صانع الألعاب البرتغالي، قد جلس على مقاعد البدلاء في الهزيمة المخيبة للآمال يوم الأحد بثلاثة أهداف دون رد أمام بورنموث، وجاء ذلك بعد وقت قصير من انتقاد اللاعب البالغ من العمر (32 عامًا) علنًا، النهج التكتيكي للفريق عقب هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف خارج أرضه أمام كومو.

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لكن كاريك سارع إلى وضع حد لأي تكهنات بشأن حدوث خلاف دائم داخل الفريق، حيث أكد المدرب أن قائده سيظل عنصرًا أساسيًا في الفريق خلال المرحلة المقبلة، بينما يسعى إلى تحسين نتائجه.

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كاريك يدافع عن لاعب الوسط "الملتزم تمامًا"

استغل مدرب يونايتد مؤتمره الصحفي قبل المباراة لإعلان دعمه للاعبه المحوري، حيث شدد كاريك على أن الخلاف التكتيكي الأخير لم يؤثر في التزام فيرناندش تجاه النادي على المدى الطويل.

وقال كاريك للصحفيين: "برونو ملتزم تمامًا بهذا النادي، ولا توجد أي مشكلة في هذا الشأن. نحن نمضي قدمًا. إنه لاعب مهم لهذه المجموعة. لطالما كان كذلك وسيظل كذلك. علينا معًا أن نصنع الفارق وندفع الأمور في الاتجاه الصحيح".

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لا تغيير في دور القيادة

كان فرنانديز عنصرًا حاسمًا في صفوف مانشستر يونايتد، إذ سجل أربعة أهداف في 11 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

ورغم الهزائم الثقيلة الأخيرة، لا يزال الجهاز الفني يقدّر بشدة دوره القيادي الواضح داخل الملعب، حيث أكد كاريك مجددًا أن جلوسه الأخير على مقاعد البدلاء كان مجرد إجراء مؤقت، وليس تغييرًا دائمًا في ترتيب القيادة داخل غرفة الملابس.

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وأضاف كاريك: "إنه ملتزم تمامًا بهذا النادي وبتحسين الأمور. بالنسبة لي، لم يتغير شيء. هو من قاد الفريق بصورة رائعة في مباريات كثيرة وعلى مدى سنوات عديدة، وسيواصل القيام بذلك".

اختبار كبير ينتظر الفريق أمام تشيلسي

وبعد حسم مسألة شارة القيادة علنًا، يتعين على يونايتد إعادة تركيزه سريعًا على الصعوبات التي يواجهها داخل الملعب، حيث يسعى الفريق بشدة إلى تحقيق نتيجة إيجابية للتعافي من الهزيمتين الثقيلتين المتتاليتين أمام كومو وبورنموث.

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ويواجه فريق كاريك اختبارًا صعبًا خارج أرضه أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، السبت المقبل في افتتاحية الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.