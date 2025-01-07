بسبب ديون مبابي .. باريس سان جيرمان مهدد بالطرد من دوري أبطال أوروبا!

الصراع مع النجم الفرنسي يصل ذروته

أصبح النزاع بين اللاعب الفرنسي كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان أكثر توترًا، مع اقتراب موعد حكم الاتحاد الأوروبي (يويفا) في قضية الرواتب غير المدفوعة للنجم الفرنسي.

ويطالب مبابي بمبلغ 55.4 مليون يورو في رواتب ومكافآت غير مدفوعة، وقد أصدرت الهيئة القضائية للدوري الفرنسي (LFP) حكماً بدفع هذا المبلغ لللاعب الذي انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بالمجان بعد انتهاء عقده.

ووفقا لشبكة "أويست" الفرنسية، فإنه مع اقتراب موعد الحكم، يتعين على باريس سان جيرمان أن يثبت للاتحاد الأوروبي بحلول 15 يناير الجاري، أنه لا يُدين لموظفيه، وإلا فقد يتعرض لعقوبات تشمل حذفه من البطولات الأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا.

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ويعتبر هذا الحكم ذو أهمية كبيرة لأن الرئيس الفعلي للنادي، ناصر الخلايفي، هو رئيس اتحاد الأندية الأوروبية.

أدى النزاع إلى تصعيد العلاقة بين مبابي والنادي، حيث اتهم مبابي النادي بعدم دفع رواتبه ومكافآته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في عقده وذلك بعد قراره بعدم تمديد عقده مع النادي.

ورغم أن باريس سان جيرمان نفى الادعاءات واستعرض القضية أمام المحكمة القضائية في باريس، إلا أن الهيئة القضائية للدوري الفرنسي أصدرت حكماً بدفع المبلغ المطالب به.

يتوقع الخبراء أن يكون للحكم الذي سيتم الإعلان عنه في 15 يناير تأثير كبير على مستقبل النادي في البطولات الأوروبية، وقد يتعرض لعقوبات تؤثر على مكانته الدولية.

ومع اقتراب الموعد، يتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي للاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.







