هذا عايش في كوكب تاني" .. وليد الفراج يخرج عن شعوره بعد جدل تأجيل الجولة 13 من دوري روشن السعودي

انقسام بين جماهير الهلال والنصر تجاه القرار
خرج الإعلامي السعودي وليد الفراج عن شعوره، بسبب تعليق أحد متابعيه على قرار رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي بدا وكأنه تلميحًا واضحًا لخدمة أحد الفرق المتنافسة على اللقب.
وكانت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، قد قررت أمس الثلاثاء، تأجيل مباريات الجولة 13 من المسابقة وذلك ضمن مراجعة شاملة لتوزيع جولات الدوري على ما تبقى من الموسم، وذلك في أول إجراء بعد القرار الصادر بإعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027 والتي ستقام في السعودية، وما نتج عن ذلك من إتاحة مساحة إضافية في الروزنامة الرياضية.
وخلال فقرة استعراض آراء المتابعين لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد"، كتب أحد المشجعين: "لماذا تم تأجيل الجولة الثالثة عشر في الدوري، لأن اللي على بالك مرهق .ولم يراعوا إرهاق الهلال في شهر أكتوبر الماضي وجولاته المكوكية، من أجل العداله المفروض لا تؤجل الجولة".
هذه التغريدة استفزت الفراج الذي أطلق صرخة يأس من المشاحنات الجماهيرية، ليرد قائلًا: "إذا أحد جنبه يفهمه، هذا عايش في كوكب تاني".
الجدل لم يتوقف بين الفراج ومتابعيه، حيث استفزه متابع آخر كان يستنكر حالة التوافق في الرأي بين ضيوف البرنامج مع مقدمه وليد الفراج، ليرد الأخير: "طبيعي التطابق لأنها أراء متفق عليها، يعني الجو الآن خريفي لن يكون منطقيًا أن يدعي آخر أن الجو بارد، مثل أقوى فريق بالسعودية معروف، لكن البعض يجادل لأنه يريد الجدال فقط".
ومن المنتظر، أن تعقد الرابطة ورشة عمل مع الأندية لمناقشة توزيع الجولات والاعتبارات المرتبطة بروزنامة المسابقة، والاستماع إلى مرئياتها بما يسهم في الوصول إلى أفضل توزيع ممكن لما تبقى من الموسم، وستعلن الرابطة التواريخ الجديدة وفق آلية الإعلان المعتمدة، بعد استكمال المراجعة واعتماد التوزيع المحدث للروزنامة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة عشر من دوري روشن يوم الخميس المقبل قبل أن تبدأ فترة التوقف الدولي التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري موعد انطلاق الجولة الرابعة عشر.
بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.
بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.
ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، كوستاكورتا، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.
رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.
حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).
تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.
نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:
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