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كشف سامي الجابر، أسطورة الكرة السعودية ونادي الهلال، عن كواليس جديدة ومثيرة تتعلق بقرار رحيل المدرب البلجيكي إيريك جيريتس عن تدريب "الزعيم" في عام 2010 لتولي القيادة الفنية للمنتخب المغربي، مؤكدًا أن هذا القرار مثّل صدمة ومفاجأة كبيرة داخل أروقة النادي الأزرق.

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جاءت هذه التصريحات خلال حلول سامي الجابر ضيفًا على برنامج "نادينا" المذاع عبر شاشة قناة "MBC"، حيث استعاد ذكريات تلك المرحلة المفصلية في تاريخ النادي، وخلال الحوار، وجّه الإعلامي عبد الرحمن الحميدي سؤالًا مباشرًا للجابر يذكره فيه بواقعة رحيل جيريتس المفاجئ وتداعياتها على الفريق في ذلك التوقيت.

وقال سامي الجابر في رده على سؤال الحميدي: "رحيل جيريتس كان صدمة ومفاجأة لنا في الهلال، لأنه لم يكن يعلم عن رغبته في الرحيل لتدريب المنتخب المغربي غيري أنا، وقمت بإبلاغ الأمير عبد الرحمن بن مساعد مباشرة"، ويعكس هذا التصريح حجم الثقة المتبادلة والعلاقة المهنية الوثيقة التي كانت تربط الجابر بالمدرب البلجيكي بحكم منصبه الإداري آنذاك، حيث كان يشغل منصب مدير عام كرة القدم.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى أكتوبر من عام 2010، حين قرر إيريك جيريتس إنهاء تجربته الناجحة مع الهلال قبل نهاية عقده الأصلي الذي كان يمتد حتى يونيو 2011، وقد جاء هذا القرار في وقت كان يعيش فيه الفريق حالة من الاستقرار الفني الكبير ويحقق نتائج مميزة على المستويين المحلي والقاري.

ويُعد رحيل جيريتس من أكثر المحطات إثارة للجدل في مسيرة الهلال الحديثة، نظرًا للتوقيت الحساس الذي تزامن مع مشاركة الفريق في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا، ورغم محاولات الإدارة الهلالية حينها الحفاظ على سرية الاتفاق لحين انتهاء الاستحقاق الآسيوي، فإن تسرب الأنباء وإعلان الاتحاد المغربي عن الصفقة ألقى بظلاله على أجواء الفريق.

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وكان جيريتس قد نجح خلال فترة وجيزة قضاها مع الهلال بين عامي 2009 و2010 في بناء فريق قوي وفرض أسلوب لعب هجومي ممتع، وتُوجت تلك الفترة بتحقيق لقبي دوري المحترفين السعودي وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتسببت حالة التشتت الإعلامي والذهني الناتجة عن مفاوضات المنتخب المغربي وتوقيع العقود المسبقة في تأثر تركيز اللاعبين والجهاز الفني، وانتهت تلك المرحلة بخروج الهلال من نصف نهائي البطولة القارية أمام فريق ذوب آهن الإيراني، مما ضاعف من حالة الإحباط لدى الجماهير الهلالية التي كانت تعول كثيرًا على المدرب البلجيكي.

ولا تزال مشاهد وداع جيريتس للهلال عالقة في أذهان الجماهير الرياضية، خاصة المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراته الأخيرة أمام النصر في ديربي الرياض، حيث لم يتمالك المدرب البلجيكي دموعه حينها أثناء حديثه عن مغادرة النادي، مؤكدًا ارتباطه العاطفي الكبير باللاعبين والإدارة والجماهير.