鲁迪决心向沙尔克证明自己：我还没展现实力

鲁迪从拜仁加盟沙尔克后的第一个赛季表现失望，但他决心在下个赛季证明自己。

塞巴斯蒂安·鲁迪决心向沙尔克证明自己的价值。在2018年从拜仁慕尼黑转会到沙尔克后，他经历了令人失望的第一个赛季。

这位29岁的中场球员于2018年离开拜仁，据报道，他与沙尔克04签订了一份为期四年的合同，合同价值1600万欧元(约合1400万英镑/ 1800万美元)。

但是他在沙尔克的第一个赛季并没有达到人们的期望。

鲁迪和他的球队都在苦苦挣扎，他们只拿到33分，赛季结束时仅比倒数三分高出5分，与他们2017-18赛季的第二名相去甚远。

随着德甲联赛接近尾声，鲁迪发誓要证明他的批评是错误的，下个赛季的表现要更加出色。

“我没有展示我能做什么，”他告诉够力足球和SPOX：“这就是为什么我对自己的个人表现感到失望。从现在开始，我将以一种不同的方式看待事情，并试图展示是什么让我变得强大。我想向我的批评者证明他们错了，我可以做得更好——这种想法极大地激励了我。”

这名中场球员说从拜仁到沙尔克的过渡比预期的要困难，但是他对自己的高标准并没有达到。

“我低估了两家俱乐部之间的差异。我花了很长时间来适应沙尔克的比赛，这让我在开始的时候很难适应。这种事肯定不会再发生在我身上。我对自己也有很高的期望，每一场比赛，每一场训练，我都努力做到最好。我不会说我的期望太高。球迷和俱乐部对我有很高的期望，对我的未来也有很高的期望。我知道我能为球队带来什么，我将在下个赛季展示我的实力。”

虽然鲁迪发誓下个赛季会变得更好，但他也承认不断的批评对他产生了负面影响。

“不断受到批评是不好的，”他说：“当然，合理和建设性的批评是工作的一部分，也很重要，但我不明白为什么只对个别球员作出负面报道。这不会毫无痕迹地过去，而且很疼。人们必须意识到他们所造成的后果。职业球员不是机器，而是有感情的人。有时候你会觉得自己被带跑偏了。”