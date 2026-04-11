حقق إف سي أوتريخت، يوم السبت على أرضه، فوزًا عريضًا على تلستار. المباراة الخاصة بين المدرب رون يانس وخليفته المحتمل أنتوني كورّيا، الذي باتت الخطوط العريضة لانتقاله إلى أوتريخت شبه محسومة، حسمها أبناء «دومستاد» بفضل فعالية قاتلة. أجمل هدف في فترة بعد الظهر جاء من يسبر كارلسون، الذي سجل من مسافة هائلة ليجعل النتيجة النهائية 4-1.

عاد داني دي فيت إلى التشكيلة الأساسية في إف سي أوتريخت بعد الإيقاف، فيما سُمح ليوخيم ريتميستر فان دي كامب بالبدء منذ صافرة البداية للمرة الأولى منذ 4 مارس. لاعب الوسط الأخير، المُعار من ألميره سيتي إف سي إلى تلستار، يرتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى إف سي أوتريخت الصيف المقبل.

على أرض الملعب بدأ تلستار بشكل مفاجئ قوي، وحصل مبكرًا على فرصتين كبيرتين عبر باتريك براوير وإيمانويل أوسو، لكن الحارس فاسيليس باركاس أبقى فريقه صامدًا. وواجه أوتريخت صعوبة واضحة في الدقائق الافتتاحية أمام الضيوف.

ومع ذلك تقدم أصحاب الأرض بعد عشر دقائق. فمن ركلة ركنية مُددت الكرة بواسطة داني دي فيت، ليتمكن ماتيس ديدن من وضعها في الشباك من مسافة قريبة. وبذلك انقلبت صورة اللعب إلى حد ما، رغم أن مستوى الفريقين ظل متذبذبًا.

في ما تبقى من الشوط الأول لم يحدث الكثير مما يُذكر. حاول أوتريخت صناعة الخطورة عبر أنخيل ألاركون ويوآن كاتلين، لكن الفرص الكبيرة الحقيقية غابت.

بعد الاستراحة عاد تلستار مجددًا بشكل جيد من غرفة الملابس وبحث بوضوح عن الهجوم. وأدى ذلك في الدقيقة 58 إلى هدف التعادل، عندما سدد داني باكر من بعيد، وبفضل تغيير اتجاه الكرة في الطريق جعل باركاس عاجزًا: 1-1.

لكن تيلستار لم يستطع الاستمتاع بالتعادل. فبعد ثلاث دقائق أعاد أوتريخت التقدم عبر خيفاي زيخييل، الذي سدد كرة رائعة من بعيد إلى الشباك. وربما سبقت الهدفَ مخالفة، لكن الحكم داني ماكّلي وحكم الفيديو المساعد لم يتدخلا، ما أثار غضب الضيوف.

وفي الدقائق الأخيرة حسم أوتريخت المواجهة نهائيًا. انفرد أرتيم ستيبانوف برونالد كومان الابن، الذي تلقى تسديدة مهاجم إف سي أوتريخت مباشرة في وجهه، قبل أن يودع داني دي فيت الكرة المرتدة في الشباك بذكاء، مسجلًا الهدف الثالث (3-1).

بعد ذلك استبق جمهور إف سي أوتريخت ما سيأتي في الموسم المقبل: "كورّيا لنا، كورّيا أوليه أوليه"، هتفوا من المدرجات في ملعب خالخنڤارد. حاول تيلستار الضغط قليلًا في الدقائق الأخيرة، لكنه اضطر في الوقت بدل الضائع لتلقي الهدف الرابع (4-1) من إف سي أوتريخت. كرة متأرجحة من يسبر كارلسون من ركلة حرة من نحو أربعين مترًا تركت كومان الابن بلا أي فرصة.



