في بودكاست سلسلة الحوارات الفردية «روندجي روب» مع روب يانسن، أعلن دينيس بيركامب أنه لن يعود إلى أياكس. وقد كان اللاعب السابق جزءًا من الجهاز الفني لأياكس بين عام 2011 ونهاية عام 2017، تحت قيادة فرانك دي بور وبيتر بوش.

وقال بيركامب: «قضيت فترة جميلة في أياكس، وأعتقد: ممتاز». وأضاف: «طُلب مني أن أساعد، ففعلت ذلك، ثم غادرت بطريقة مزعجة جدًا. عندها ينتهي الأمر»، يقول الدولي الهولندي السابق الذي خاض 79 مباراة بقميص الطواحين بحزم.

في سبتمبر 2010 أطلق يوهان كرويف، إلى جانب آخرين بينهم فيم يونك وبيركامب، «الثورة المخملية». وقد وجّه كرويف حينها انتقادات إلى أياكس وقال إنه «لم يعد يتعرّف على ناديه». واتسمت تلك الفترة برياح جديدة ومنعشة داخل أياكس، حيث انضم العديد من لاعبي أياكس السابقين إلى مجلس الإدارة وركزوا على أكاديمية الشباب.

ويقول بيركامب: «ربما يكون هذا عنادًا كبيرًا، لكنني أرى تلك الفترة ناجحة جدًا». وأضاف: «أعتقد أننا غيّرنا أمورًا وأرسينا أسسًا استفاد منها الآخرون في نهاية المطاف». ووفقًا له، لم تُؤخذ تلك الثورة في أمستردام على محمل الجد قط. «يُتعامل معها بسخرية أكثر من النظر إلى الحقائق».

وخلف فرانك دي بور في عام 2010 مارتن يول مدربًا. وتوِّج دي بور بطلًا لهولندا في أربعة مواسم متتالية. وفي موسم 2015/16 أضاع لقبًا خامسًا في الجولة الأخيرة أمام دي غرافشاب (1-1). وفي 12 مايو 2016 أعلن للنادي أنه لا يرغب في إكمال عقده.

«بدأنا مع نادٍ ربما لم يكن عليه ديون، لكن لم يكن هناك أي شيء على الإطلاق. خلال تلك الثورة، حرصنا من خلال بيع المواهب وببساطة الفوز بالمباريات على دخول الكثير من المال»، يؤكد المهاجم السابق لأياكس وإنترناسيونالي وأرسنال.

في عام 2017 انتهت حقبة بيرغكامب في أمستردام، ويرى أنه لم يُستكمل على نحو جيد ما كان آنذاك من سياسة. «أعتقد أن الذين تولّوا الأمر في النهاية لم يفهموا ما كانت الثورة تعنيه. إذا كان لديك مال، فالنجاح سهل جدًا. حينها يمكنك الشراء. لكن السياسة شيء مختلف تمامًا: تؤمنون معًا بشيء ما، ومن دون النظر إلى المال تُنجزون شيئًا.»