باريس سان جيرمان يعلن شراكة مع WHOOP لتعزيز الأداء والتعافي حتى 2029

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن توقيع شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع شركة WHOOP، المتخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء للصحة واللياقة البدنية، لتصبح المزود الرسمي للنادي حتى عام 2029. وتشمل الاتفاقية فريقي الرجال والسيدات، في خطوة تعكس التزام النادي بالابتكار واستخدام أحدث التقنيات في كرة القدم الحديثة.

تهدف هذه الشراكة إلى تحسين الأداء البدني للاعبين من خلال الاعتماد على البيانات الدقيقة، مما يعزز من قدرة الفريق على المنافسة على أعلى المستويات محليًا وأوروبيًا.

تقنية WHOOP تعزز الأداء القائم على البيانات

سيحصل لاعبو باريس سان جيرمان على إمكانية الوصول إلى تقنيات WHOOP المتطورة، التي توفر بيانات لحظية حول مؤشرات حيوية مهمة مثل معدل ضربات القلب، وتقلب معدل ضربات القلب (HRV)، وجودة النوم، ومستويات الإجهاد والتوتر.

تساعد هذه البيانات في تحويل الأرقام إلى توصيات عملية، ما يمكّن الجهاز الفني من تخصيص برامج التدريب، وتحسين فترات التعافي، وإدارة الجاهزية البدنية بشكل أكثر دقة خلال الموسم.

وأوضح ريتشارد هيزلغريف، رئيس الإيرادات في النادي، أن هذه الشراكة تمثل خطوة متقدمة نحو تمكين اللاعبين من فهم أجسامهم بشكل أفضل وتحقيق أقصى أداء ممكن باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

شراكة تعكس مستقبل كرة القدم

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في كرة القدم العالمية، حيث أصبحت البيانات والصحة البدنية عناصر أساسية في اتخاذ القرارات الفنية. وتسعى WHOOP من خلال هذه الشراكة إلى تقديم أدوات تساعد الرياضيين والمشجعين على حد سواء في تحسين أسلوب حياتهم وأدائهم.

وأشار براين كيرتين، نائب رئيس التسويق العالمي في WHOOP، إلى أن باريس سان جيرمان يمثل علامة عالمية تتجاوز الرياضة، مؤكدًا أن التعاون سيسهم في إعادة تعريف مفهوم الأداء الرياضي.

تجربة جديدة للمشجعين

لن تقتصر فوائد الشراكة على اللاعبين فقط، بل سيحصل مشجعو باريس سان جيرمان على فرصة الاستفادة من تجارب تفاعلية جديدة، مثل فعاليات PSG Run وتجارب ICP – La Maison، التي تقدم رؤى مشابهة لتلك التي يستخدمها اللاعبون.

كما ستظهر علامة WHOOP داخل ملعب بارك دي برانس عبر اللوحات الإعلانية ومنصات يوم المباراة، مما يعزز من حضورها العالمي.

باريس سان جيرمان يواصل الابتكار داخل وخارج الملعب

بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2025، يواصل باريس سان جيرمان تعزيز مكانته كأحد أكثر الأندية تطورًا، مستفيدًا من قاعدة جماهيرية عالمية تتجاوز 500 مليون مشجع.

تعكس هذه الشراكة رؤية النادي لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا والبيانات، حيث يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تصنع الفارق في أعلى مستويات كرة القدم.