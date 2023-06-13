يؤكد هيمنته في ريال مدريد؟ رسالة سيطرة من فينيسيوس جونيور بعد مفاجأة كيليان مبابي

فينيسيوس جونيور قرر تأكيد هيمنته على ريال مدريد مبكرًا..

يبدو أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني قرر "إثبات هيمنته" مبكرًا في النادي الملكي، بعد الأنباء الصادمة المتعلقة بالفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مساء الإثنين، بعدما أكدت أن مبابي بعث رسالة إلى باريس سان جيرمان يخطره فيها بعدم نيته لتفعيل بند تمديد عقده حتى صيف 2025 تحت أي ظرف من الظروف، وهو ما أدى إلى تفكير نادي العاصمة الفرنسية في بيعه.

وبالطبع أثارت تلك الأنباء العديد من الاهتمام في فرنسا وإسبانيا على حد سواء، حيث عاد الحديث مرة أخرى عن احتمالية تقديم ريال مدريد لعرض قوي في الصيف لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي.

وتزامن ذلك مع إعلان ريال مدريد عن منح فينيسيوس القميص رقم 7 التاريخي بداية من الموسم المقبل، ما يعني أن البرازيلي أصبح بالفعل نجم المشروع الرياضي الجديد في النادي الملكي.

وربما لم تكن أنباء مبابي سعيدة جدًا لفينيسيوس، الذي تجاهل حصوله على الرقم 7 طوال يوم الإثنين، وقام بنشر صورة له برقمه الجديد بعد أقل من 12 دقيقة فقط على انتشار الأخبار المتعلقة بالفرنسي.