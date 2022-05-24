"يويفا" ينتصر .. نجاح البطولات الوليدة يدعمه ضد هجمات كلوب و"السوبر ليج"!

يسير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بخطى سريعة تحت قيادة السلوفيني أليكساندر تشيفيرين من أجل تعديل وتطوير بطولات الأندية المختلفة، والتي يأتي على رأسها دوري أبطال أوروبا.

تطوير مسابقات الأندية الأوروبية لن يقتصر بالتأكيد على دوري الأبطال، البطولة الأهم والأبرز، لكن هناك أيضًا بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

بداية التغيير في "يويفا" جاءت بعد قرار 12 ناديًا أوروبيًا كبيرًا، على رأسهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة لبطولة "السوبر ليج" التي تم تقديمها لتكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد انسحاب الأندية تباعًا من المشروع، انهارت البطولة، إلا أن ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة واصلوا محاولات إعادة إطلاق "السوبر ليج" مرة أخرى، عبر اللجوء إلى مقاضاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

حرب على "السوبر ليج"!

التصريحات بين أليكساندر تشيفيرين رئيس "يويفا" وفلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد، وأندريا أنييلِّي رئيس نادي يوفنتوس، كانت ولا تزال حادة.

ومرة بعد أخرى يصر تشيفيرين على وفاة مشروع "السوبر ليج" وأن كل محاولات الأندية المتبقية لإعادة إحياء المشروع لن تفلح.

تغييرات في دوري أبطال أوروبا!

في مايو الجاري، وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الشكل النهائي والجديد لدوري أبطال أوروبا بدايةً من موسم 2024-25.

التغييرات في نظام دوري أبطال أوروبا جذرية، حيث سيتم إلغاء نظام دور المجموعات الاعتيادي، وزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأندية التي ستودع دور المجموعات بالنظام الجديد لن يكون لها مقعد في الدوري الأوروبي، وستغادر البطولة حتى الموسم التالي.

تشيفيرين قال عن ذلك التغيير: "لقد أظهرنا بوضوح أننا ملتزمون تمامًا باحترام قيم الرياضة والجدارة، واتخذنا تلك القرارات بعد الاستماع لأفكار الجماهير واللاعبين والمدربين والاتحادات المحلية والأندية ومسؤولي البطولات بهدف إيجاد أفضل الحلول لتطوير كرة القدم الأوروبية".

وأضاف: "الشكل الجديد يحقق التوازن المطلوب للبطولة، ويجعلها تتمتع بإيرادات قوية ويمنح كرة القدم ذات الشعبية الكبيرة في قارتنا جاذبية كبرى".

التغييرات التي أقرها "يويفا" مؤخرًا على دوري أبطال أوروبا، تأتي في تحسين ملحوظ لنظام "السوبر ليج"، ويبدو أن تشيفيرين نجح بالفعل في إجهاض ذلك المشروع الطموح.

كلوب ساخط من التغيير!

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عبر عن سخطه التام من تغيير نظام دوري أبطال أوروبا، ويأتي ذلك في المقام الأول بسبب زيادة عدد المباريات.

وقال كلوب ساخرًا في تصريحات لوسائل الإعلام عن الأمر: "السوبر ليج لم يعد على الطاولة، جيد جدًا، لكن دوري الأبطال الجديد الآن يسير على نفس الدرب".

وأضاف: "لقد تحدثوا لي عن الفكرة بأكملها، وقلت إنني لا أحبها، حيث توجد 10 مباريات في دوري المجموعات بدلًا من ست، ولا أعرف كيف سنلعبهم".

وتابع: "ربما يطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء مسابقة الكأس، أو يطالب بأن يتكون الدوري من 18 فريقًا".

وأردف: "لا أحد يسألنا، سنلعب المزيد من المباريات وهذا غير ممكن، ليس مع الهيكل الحالي، لا يمكن أن يكون لديك 20 فريقًا في الدوري، وبطولتي كأس، وتلعب 10 مباريات قارية قبل عيد الميلاد".

واختتم كلوب حينها: "نحن بالفعل على حافة الهاوية، نحتاج إلى التأكد من أن جودة كرة القدم تتحسن".

نجاح البطولات الجديدة يدعم "يويفا"

ربما يكون النجاح الملحوظ لبطولتي دوري الأمم الأوروبية ودوري المؤتمر الأوروبي، ليدعم "يويفا" في مسعاه لتغيير دوري الأبطال.

بطولة دوري الأمم الأوروبية جاءت في الأساس من أجل تحسين فترات التوقف الدولي، عبر إقامة مباريات تحمل الطابع الرسمي بين المنتخبات الأوروبية، من أجل زيادة متابعة المباريات خلال فترات التوقف الدولي.

التحسن الملحوظ في نسب المشاهدة، بالإضافة إلى قوة المباريات والمنافسة الكبيرة على اللقب خلال أول نسختين من البطولة كان مشجعًا للغاية على استمرارها.

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فيما لاقت بطولة دوري المؤتمر الأوروبي زخمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ولعل مواجهات مثل روما وليستر سيتي، وفينورد ضد مارسيليا، لاقت استحسانًا من الجماهير.

البطولة الوليدة، ورغم تواضع مستوى الأندية في الأدوار الأولى منها، إلا أنها تفرز مسابقة قوية بحق، وذلك بفضل أن كل الأندية المشاركة في البطولة لديها فرصة حقيقية في الفوز.

ويأتي تواجد مدير فني مثل البرتغالي جوزيه مورينيو في قيادة روما الإيطالي، ليمنح بُعدًا آخر للبطولة، حيث ينصب الاهتمام بشكل كبير على النهائي ضد فينورد، للتعرف على ما إذا كان "سبيشال وان" قادرًا على إضافة لقب أوروبي جديد إلى خزينته الخاصة.

كل هذا النجاح الذي حققه "يويفا" في بطولاته الجديدة قد يدعم بشدة موقفه، وربما تغيير دوري أبطال أوروبا قد يكون في صالح الجميع في نهاية المطاف.

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