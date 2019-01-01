يويفا يرفع قيود اللعب المالي النظيف عن إنتر

مانشستر سيتي لازال في انتظار مصيره

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إعفاء نادي إنتر الإيطالي من جميع القيود المالية المفروضة عليه في الفترة الأخيرة.

إنتر سبق وأن فشل في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، ليخضع لرقابة إدارية مشددة من اليويفا.

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الاتحاد الأوروبي نشر بيانا على موقعه الرسمي، ليؤكد فيه رفع القيود عن إنتر، بالإضافة للثنائي أستانة وبيشكتاش.

وعلى جانب آخر قررت غرفة التحقيق التابعة للاتحاد، إقالة قضية نادي طرابزون سبور للهيئة التحكيمية.

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وجاء ذلك بعد خرق النادي التركي لاتفاقية التسوية الموقعة في مايو 2016، ليفشل في الامتثال لشروط المراقبة في الموسم الحالي.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يعتبر أحد أبرز الأندية التي تنتظر مصيرها فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف، حيث قد يتعرض لعقوبة الغياب الأوروبي الموسم القادم.