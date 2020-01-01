يويفا: كورونا سينتهي وهناك ضريبة جديدة على الأندية

ملايين باهظة خسرتها كرة القدم خلال هذه الفترة

أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن معاناته من مشاكل في النوم، بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها اللعبة بسبب فيروس كورونا.

النشاط الرياضي توقف بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد انتشار كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي، وسط محاولات مستمرة لعودة الكرة من جديد.

تشيفرين تحدث في حوار مع صحيفة "جارديان" البريطانية، حول رؤيته تجاه عودة النشاط، وكذلك عن التعديلات المتوقعة على قانون اللعب المالي النظيف.

المزيد من الفرق

وقال رئيس يويفا:"لايزال أمامنا الكثير من العمل لنقوم به، كنت في سويسرا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهرين من أجل بعض الاجتماعات الخاصة بالجداول والملايين التي سنخسرها بسبب توقف النشاط، أواجه صعوبات كبيرة في النوم بسبب هذه المشاكل".

وأضاف:"الوضع ليس كارثياً بالنسبة لنا، ولكن نحن نهتم بالأندية والدوريات المختلفة، وكذلك حملة الأسهم، لذلك نحاول توفير أفضل بيئة ممكنة للجميع".

تأجيل اليورو:"لم أنام وقتها حتى الرابعة صباحاً، اتخذت القرار النهائي بعد وقت طويل من التفكير وبعدها ذهبت للنوم، وأثق في خوض المسابقة في 2021، حيث لا أتوقع استمرار الفيروس لهذه الفترة الطويلة".

تأثير كورونا على كرة القدم:"لا أعتقد أن اللعبة ستتغير للأبد بسبب ما حدث، إنها تجربة جديدة وبعد زوال الفيروس الأمور ستعود بشكل طبيعي، الكرة لم تتغير بعد الحرب العالمية الثانية، لماذا سيحدث ذلك الآن؟".

وأما عن وصفه لعب كأس العالم للأندية بـ24 منتخباً بنهاية للكرة:"اتجهت لهذا الوصف بسبب الطريقة التي ظهر بها المقترح، وكأن أحدهم جاء لشراء المسابقة، لم أعرف الكثير من التفاصيل، ولا أعلم هل سيتم التطبيق أم لا".

وأما عن البطولة الأوروبية الثالثة رغم ظهور كورونا:"سنفعل ذلك بدون أي شك ولن نقوم بالتأجيل عن الموعد المحدد في 2021".

عقوبة مانشستر سيتي بالحظر الأوروبي:"القرار تم اتخاذه والآن القضية مع المحكمة الرياضية، هي صاحبة الكلمة الأخيرة، لا أستطيع التصريح بأكثر من ذلك لأننا نتحدث عن جهات قضائية مستقلة".

اللعب المالي النظيف:"سيتم معاقبة كل من يخالف، ولكن الآن نحاول التوصل لشكل جديد يناسب الوضع الحالي، وهذا لن يحدث الآن، هناك العديد من المقترحات والأفكار، أبرزها ما يُعرف بـ"الضريبة الفاخرة" لو أمكن الأمر".

فيديو .. صلاح: مباراة الكونغو الأصعب لي وهذا الاحتفال طلب "مكة"

أولهم بنزيما وبينهم راموس وكاكا.. أكثر صنّاع الأهداف لرونالدو

اتهام اللاعبين بالطمع خلال هذه الأزمة:"لا أتفق مع ذلك الاتهام، السوق هو المتحكم الرئيسي في الأسعار، هل تتوقع أن تعرض على لاعب راتب 20 مليون دولار في الموسم، ويقول لا أنا لست طماعاً وسأحصل على 200 ألف فقط؟".

جدير بالذكر أن كرة القدم عادت للحياة مرة أخرى يوم السبت الماضي بعودة الدوري الألماني، بانتظار استئناف باقي المسابقات الأوروبية الأخرى في شهر يونيو المقبل.