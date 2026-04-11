لا يثق يوهان ديركسن كثيرًا في فرص المنتخب الهولندي في كأس العالم. فقد أُعلن هذا الأسبوع أن الخبير الاقتصادي الألماني يواخيم كليمنت توقّع عبر نموذج بيانات أن «الطواحين» ستفوز بكأس العالم هذا الصيف، لكن ديركسن لا يصدق ذلك.

كان كليمنت قد توقّع بشكل صحيح الفائز بكؤوس العالم الثلاث الأخيرة، في 2014 و2018 و2022. وهذا العام يعتقد الخبير الاقتصادي أيضًا أنه يعرف من سيكون الفائز: هولندا.

وفي برنامج Vandaag Inside طُرح هذا التوقع للنقاش. وقال الخبير الاقتصادي يونا فان لونين: «لقد قام بذلك بذكاء إلى حدّ ما. فهو ينظر إلى حجم الاقتصاد، وتصنيف فيفا العالمي، وقيمة اللاعبين».

وأضاف: «كما يأخذ في الحسبان حجم السكان وعامل الحظ. لذا فقد أدخل الكثير من العوامل في نموذجه، ثم يُجري نوعًا من المحاكاة».

«ويفعل ذلك آلاف المرات، وكانت هولندا هي الأكثر تكرارًا في النتائج. فلنأمل أن يكون على حق».

ويرى رينيه فان دير خيب أن هولندا يمكن أن تتوقع منافسة قوية، ولا سيما من ثلاثة بلدان. وقال: «أغلى المنتخبات بفارق كبير أعتقد أنها إسبانيا وفرنسا وإنجلترا».

أما ديركسن فثقته أقل من ذلك. وقال: «حسنًا، أنا لا أصدق هذا إطلاقًا. لا، لدينا ببساطة منتخب متوسط»، على حد تعبيره.