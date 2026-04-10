يوهان ديركسن يكشف ما يزعجه بشدة لدى داني ماكيلي

يتفهم يوهان ديركسن جيدًا أن داني ماكّيلي قد تم تعيينه من قبل الفيفا حكمًا لكأس العالم. لكن ضيف الطاولة الدائم في برنامج Vandaag Inside يوجّه في المقابل انتقادات لاذعة لحكم النخبة الهولندي.

وقال ديركسن في حلقة الجمعة: «لا أعتقد أنه يقدّم موسمًا جيدًا. لكنه يدين بذلك لسمعته على الصعيد الدولي». وبالنسبة لماكّيلي (43 عامًا) فهذه هي مشاركته الثانية في كأس العالم، بعد النهائيات التي أُقيمت قبل أربعة أعوام في قطر.

ثم هاجم ديركسن ماكّيلي بسبب كون الحكم المخضرم قد أدار مباريات في السعودية بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة. ويوضح «دي سنور» لماذا يرى أن ذلك، من منظور إنساني، غير مقبول.

وقال ديركسن: «أنا لا أفهم، وهذا يزعجني دائمًا. وقد قلت ذلك من قبل مرارًا. ماكّيلي هذا مثليّ ويذهب للتحكيم في السعودية. بينما على بعد شارع يتم تعليق مثليّ لأنه مثليّ. عندها أفكر: لا تفعل ذلك من أجل المال. لن تذهب إلى هناك للمتعة»، معبّرًا مرة أخرى عن رأيه في ماكّيلي.

وأضاف ديركسن: «إنها شغلانة جانبية لماكّيلي. إنهم يمنحونه إياها». وكان ماكّيلي نشطًا في مونديال 2018 كحكم فيديو (VAR) وكحكم في بطولتي أوروبا عامي 2021 و2024.

وكان ماكّيلي قد شدّد قبل بضع سنوات على أن التحكيم في الدوري السعودي للمحترفين هو «تجربة رائعة». كما يرى الحكم القادم من جنوب هولندا أن الرياضة لا ينبغي مقارنتها بالسياسة.