لا يفهم يوهان ديركسن شيئًا من أن أياكس تعزّز خلال الشتاء الماضي بضمّ مارتن بايس. قال ذلك في برنامج Vandaag Inside.

خلال البرنامج المذكور أراد رينيه فان دير خيب قول شيء عن حارس أياكس. «مارتن بايس. آه يا فتى…»، بدأ حديثه. «رأيته يفعل شيئًا مجددًا، فقلت في نفسي: لهذا ترتدي قفازات.»

ثم يُعرض مقطع من الدقيقة 86 من مباراة أياكس – إف سي تفينتي (1-2). أراد بايس تشتيت الكرة عند خط المرمى، لكن الأمر فشل لأنه لمس الكرة أولًا بقدمه التي يرتكز عليها.

«ليس من دون سبب أنه يرتدي قفازات يا ولفريد»، يتابع فان دير خيب ضاحكًا. «أقسم لك.»

كما أن ديركسن ليس معجبًا بحارس أياكس. «إنه حارس ناقص. كيف يمكنهم شراؤه يا رينيه؟»

«إذا كنت بحاجة إلى حارس في أياكس، فإنك تجلب حارسًا متمرسًا يجلس على دكة البدلاء في نادٍ آخر. لقد كان هذا حارسًا عديم القيمة في أوتريخت. ثم تخلّوا عنه»، يختتم ديركسن.

ضمّ أياكس بايس في مطلع فبراير قادمًا من إف سي دالاس، بعد رحيل ريمكو باسفير إلى هيراكليس ألميلو. وحتى الآن، خاض الدولي الإندونيسي ست مباريات بين القائمين مع الفريق الأمستردامي. وخرج بشباك نظيفة مرتين.