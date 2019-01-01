يونيفرسيداد دي تشيلي: عودة لاسارتي من مصر صعبة

مارتين لاسارتي لن يعود للفريق التشيلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف سيرجيو فارجاس، المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، عن أن فرص عودة مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي إلى فريقه قليلة للغاية.

وكانت بعض التقارير التشيلية قد أشارت إلى أن نادي يونيفرسيداد دي تشيلي، يرغب في التعاقد مع مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي.

فارجاس قال خلال تصريحات إذاعية: "لاسارتي لن يرحل عن مصر، وتدريبه لفريق يونيفرسيداد دي تشيلي أصبح أمرًا صعبًا".

وتحدث المدير الرياضي للفريق التشيلي عن تتويج لاسارتي مع النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه.

ويعاني فريق يونيفرسيداد دي تشيلي من الصراع مع الهبوط هذا الموسم، بعد مرور 16 جولة من الدوري التشيلي، حيث يحتل المركز الخامس عشر "قبل الأخير" برصيد 14 نقطة.

لاسارتي قاد فريق يونيفرسيداد للتتويج بثلاث بطولات دوري، وكأس تشيلي والسوبر عام 2015.