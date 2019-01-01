يونس محمود يشيد بمهند علي ويؤكد: العراق مليئة بمواهب تحتاج رعاية

صاحب الـ18 عامًا لفت أنظار الجميع في كأس آسيا الإمارات 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد يونس محمود؛ نجم الكرة العراقية الأسبق، أن مهند علي؛ موهبة أسود الرافدين الشابة، كان متوقع له منذ تواجده مع منتخب الشباب أن سيصير نجمًا بعدما تم توجيهه بطريقة صحيحة.

صاحب الـ18 عامًا تألق مع العراق في كأس آسيا الإمارات 2019، ولفت أنظار الجميع عليه، حتى بدأت جماهير الأندية تتصارع عليه.

وقال يونس، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية: "مهند لاعب موهبة، وبرز من منتخب الشباب، وكانت هناك تنبؤات بمستقبل باهر له".

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وأضاف: "كرة القدم هي لعبة الفقراء، ودائمًا الفقير عندما يمتلك الموهبة يتمسك بها عكس المترفهين، وأنا واحد من الفقراء الذي صعدوا بموهبتهم وتمسكت بالفرصة".

نجم العراق الأسبق تابع: "لدينا مهند وصفاء عدنان وحسين علي وأكثر من لاعب لديهم موهبة، لكن المشكلة في صقل المواهب، كم موهبة مثل مهند عندنا بالعراق؟، لدينا أعلى المستويات بالعراق، لكن يريدون وضعهم على الطريق".

يذكر أن أسود الرافدين ودعوا كأس آسيا من دور الـ16 بالهزيمة أمام قطر بهدف وحيد.

ومن البداية، صعد المنتخب العراقي من دور المجموعات محتلًا المركز الثاني بمجموعته برصيد سبع نقاط، جمعها من الفوز أمام فيتنام واليمن والتعادل أمام إيران.