فيديو | بعد الضحكة ورفض الاعتذار .. تصرف مفاجئ جديد من يونس محمود في مباراة السعودية والعراق

شاهد رد فعل يونس محمود عبد هدف العراق

يُتابع النجم يونس محمود أسطورة الكرة العراقية، ونائب رئيس اتحاد الكرة في بلاده، مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي، بمدرجات استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

ويواجه الأخضر نظيره أسود الرافدين، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج "خليجي 26".

ونشرت قنوات "الكاس" القطرية عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه يونس محمود في المدرجات وهو يحتفل بهدف تعادل العراق في مرمى السعودية.

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وظهر يونس محمود وهو يحتفل بقوة بتعادل العراق، ويُطالب لاعبي أسود الرافدين بالتركيز من أجل تسجيل هدف الفوز في المباراة.

وكان يونس محمود قد أثار الجدل قبل مباراة الأخضر ضد العراق، حيث ضحك بسخرية بعد سؤاله عن قدرة المنتخب السعودي على التتويج بلقب "خليجي 26"، ورفض الاعتذار بعدها.