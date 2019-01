يونج يسخر من بوجبا بسبب ركلة الجزاء أمام برايتون

سخر الظهير الإنجليزي، أشلي يونج، من زميله الفرنسي بول بوجبا، بسبب طريقة لعبه لركلة الجزاء أمام برايتون الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمت السخرية من طريقة بوجبا في تسديد ركلات الجزاء، والتي كررها مرة أخرى، بعد هدفه في شباك إيفرتون من ركلة جزاء أهدرها بعد 28 خطوة، لكنه تابعها ونجح في إيداعها الشباك. وقال أشلي يونج، الذي ارتدى شارة قيادة الشياطين الحمر في لقاء الأمس، ساخرًا من زميله أثناء تسديد ركلة الجزاء: "نعم، أنه يفعل هذا مرة أخرى".

Yep. He’s doing that run up again 🤣🤘🏾 pic.twitter.com/Xj8xXUJUhN — Ashley Young (@youngy18) January 19, 2019