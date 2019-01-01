يونج يشبه سولشاير بأليكس فيرجسون

ما وجه الشبه بين السير والنرويجي؟

أشاد أشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد، بمدربه أولي جونار سولشاير، وشبهه بأسطورة النادي أليكس فيرجسون.

واختلطت الأراء بخصوص المدرب النرويجي في الآونة الأخيرة في ظل تذبذب نتائج يونايتد معه منذ توليه المهمة قبل عام.

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وقال يونج مع "سكاي": "البعض في الصحافة يدعوه بالقاتل صاحب الوجه الطفولي، عندما حضر شعرت وكأن فيرجسون يدخل علينا".

وأضاف: "عندما يتحدث عن العمل يكون جاداً للغاية، في بعض الأحيان يفقد السيطرة على أعصابه عندما نلعب بشكل سلبي، وهذا أمر صحيح".

وختم: "يملك جانباً جيداً وآخراً سيئاً، وهذا تحتاجه، الكثير يدور حول المدرب، ولكن الأمر بيد اللاعبين في أرضية الملعب".

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ويحل يونايتد ضيفاً على مانشستر سيتي مساء السبت لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة والفارق بينهما 11 نقطة بعد البداية السيئة لمانشستر يونايتد في الموسم الجاري.