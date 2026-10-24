يوم أكل صغير الحوت القرش.. بيريز في موقف حرج قبل الكلاسيكو!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

رئيس الملكي في حرج!

إعلان

تُعلم حيتان الأوركا صغارها مبكرًا كيف تكسر هيبة سيد البحار مبكرًا، حيث تلتف حول أسماك القرش بحركات مدروسة، وتدفعها برفق نحو السطح وتجردها من سيادتها وحركتها، حتى تفر القروش من مياهها المعتادة تاركةً السيادة لمن تعلموا الجرأة مبكرًا.

وفي دهاليز السياسة الرياضية بالعاصمة الإسبانية مدريد، يبدو أن رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي قرر تطبيق القاعدة البيولوجية ذاتها بحذافيرها في وجه القرش الأبيض العجوز، فلورنتينو بيريز.

حوت صغير زلزل مياه البرنابيو

قد يرى البعض في ريكيلمي مجرد منافس خسر سباقًا رئاسيًا، لكن قراءة الأرقام تقول العكس تمامًا، فالرجل أثبت أنه حوت صغير يملك من الزعانف ما يكفي لمناطحة مفترس هيمن على مقاليد الحكم لعقود دون منازع.

في قلعة كان الفوز فيها بالتزكية بمثابة قانون غير مكتوب لبيريز منذ عام 2009، دخل الشاب المعركة وخرج بـ 35% من أصوات الجمعية العمومية، أي أكثر من 11 ألف صوت كسروا جدار الصمت وقالوا لا صريحة لاستمرار النهج البيريزي الأحادي.

إعلان إعلان

تلك النسبة لم تكن خسارة بالمعنى التقليدي، بل كانت بمثابة إعلان ميلاد زعيم للمعارضة يمتلك كتلة تصويتية صلبة ومرعبة لأي إدارة مستقرة.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية برشلونة الدوري الإسباني 16:00 ريال مدريد شاهد

ريكيلمي أدرك مبكرًا أن تلك الأصوات ليست نهاية المطاف، بل هي شيك على بياض من قطاع واسع من الجماهير المتعطشين لتجديد الدماء الإدارية، ومن الواضح لكل ذي عينين أن الرجل لا ينوي الاكتفاء بلعب دور الوصيف المحترم، بل قرر الضغط على دواسة الوقود والاستمرار في الزحف نحو المقعد الرئاسي.

فخ كامب نو وسرقة التمثيل الرمزي

في الوقت الذي اختار فيه فلورنتينو بيريز الغياب مجددًا عن مقصورة ملعب سبوتيفاي كامب نو على خلفية الأزمات الدبلوماسية المتراكمة وانسحاب برشلونة من مشروع السوبرليج، التقط ريكيلمي الكرة بذكاء شديد ونصب فخه الإعلامي.

إعلان

ذهب الرجل رفقة أصدقائه ليتواجد في قلب مدرجات الخصم الكتالوني في الكلاسيكو المنتظر، تمامًا كما فعل سابقًا في المتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد.

هنا يكمن الحرج البالغ لبيريز، فرئيس النادي بمقاطعته يترك فراغًا رمزيًا هائلاً في أهم 90 دقيقة كروية يتابعها العالم.





IMAGO





إعلان

وبجلوس ريكيلمي في المدرجات خلف الفريق، يقدم نفسه للجماهير ولعدسات الكاميرات بصفته الرئيس الشعبي والممثل الحقيقي للروح المدريدية، ذلك الذي لا يترك القميص الأبيض وحيدًا في عقر دار ألد أعدائه بحسابات الكبرياء الدبلوماسي أو المقاطعات الرسمية.

تواجده المستمر خلف الفريق خارج الديار هو رسالة تلاحق بيريز كظله، كأنه يقول له أينما غبت أنت، سأكون أنا هنا حاميًا للراية.

إعلان

بيت القصيد

ريكيلمي لا يمارس مجرد سياحة رياضية في معاقل الخصوم، بل يشن حرب استنزاف نفسية وصورة ذهنية بالغة الدهاء ضد بيريز، فهو يحافظ على زخمه الانتخابي حيًا في أذهان الجماهير والجمعية العمومية، ويحاصر بيريز في كل تفصيلة، ملوحًا باستعداد دائم لاستغلال أي عثرة رياضية أو ارتباك إداري للتقدم بخطوة سحب الثقة، أو الانقضاض التام على صناديق الاقتراع المقبلة لاكتساحها.

القرش قد يكون انتصر بجولة الأرقام الرسمية في يونيو، لكن صغير الحوت بدأ بالفعل في التهام هيبته الرمزية من مدرجات الغريم التقليدي، ولن يهدأ حتى يبتلع العرش بالكامل.