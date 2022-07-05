يوفيتش يرحل مجانًا .. ريال مدريد يتخذ القرار الصعب لتطهير قائمته

ريال مدريد بدأ عملية خروج اللاعبين الزائدين عن حاجته، والبداية من لوكا يوفيتش.

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني العمل على مشروع الموسم المقبل، وذلك بعد الاقتراب من إغلاق ملف تجديد النجوم، وعلى رأسهم إيدير ميليتاو ورودريجو، فإن النادي الملكي يركز بشكل كامل على عمليات الرحيل.

واقترب ريال مدريد من التوصل إلى اتفاق مع فيورنتينا الإيطالي بشأن رحيل الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الملكي.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الصربي سيذهب بالفعل إلى إيطاليا، وأن انتقاله إلى فيورنتينا يتوقف فقط على توقيع العقود.

وأكد التقرير أن فيورنتينا سيدفع راتب يوفيتش بالكامل، لذلك سيغادر المهاجم مجانًا، لكن ريال مدريد يملك بالفعل 50% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

وسيلتزم يوفيتش بعقد مع فيورنتينا حتى عام 2024، ومن حيث المبدأ، فإن ريال مدريد لديه خيار إعادة شراء، كما أن لديه الحق في 50% من صفقة بيع مستقبلية للمهاجم طوال مدة العقد الحالي.

ولذلك يأمل ريال مدريد في استرداد جزء من الاستثمار الذي قام به للتعاقد مع اللاعب، حين دفع 60 مليون يورو إلى آينتراخت فرانكفورت في 2019.

وسيكون على ريال مدريد بعد الانتهاء من رحيل يوفيتش تحديد ما إذا كان سيطلق سراح ماريانو دياز أيضًا.

ويبدو أن ماريانو مصمم على البقاء والرحيل بالمجان في صيف 2023، كما أنه البديل الطبيعي الوحيد للفرنسي كريم بنزيما في مركز خط الهجوم.

وبعد حل معضلة ماريانو، فإن ريال مدريد لم يحدد بعد مستقبل ماركو أسينسيو، والذي بقي له أيضًا عام واحد على نهاية عقده.

وإذا رحل أسينسيو، فإن ريال مدريد عليه أن يقرر ما إذا كان سيوقع مع جناح جديد بعد رحيل بديل، أو انتظار الدعم بطريقة أخرى.

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