يوفيتش : لا أفكر في العودة لريال مدريد واللغة أعاقت تواصلي مع زيدان

يشعر بالراحة بعد العودة لفرانكفورت

أكد لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد المعار حاليًا لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، أن سوء الحظ كان من أهم أسباب عدم نجاحه مع الفريق الإسباني.

يوفيتش انتقل إلى ريال في صيف عام 2019 قادمًا من فرانكفورت بحوالي 63 مليون يورو، ولكنه فشل في ترك بصمة مع الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وهو الأمر الذي دفعه للعودة مرة أخرى إلى النادي الألماني، حيث من المقرر أن يقضي معه ما تبقى من الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

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وقال اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة "as" الإسبانية:"حظي كان سيئًا في ريال مدريد، تعرضت لبعض الإصابات ولم يكن الأمر جيدًا في العموم، والآن أشعر أنني محظوظ بعد العودة لفرانكفورت من جديد".

وأضاف:"لقد كان من حسن حظي أن أكون قادرًا على التدرب يومًا ما مع أفضل اللاعبين في العالم، اكتسبت بعض الخبرات وأصبحت لاعبًا أفضل".

وعن العلاقة مع زيدان ومدربه الحالي هوتر:"لا أريد الخوض في تفاصيل، كلاهما مدرب رائع، زيدان جيد جدًا على المستوى الشخصي، لكن من الأسهل التواصل مع هوتر باللغة الإنجليزية لأنني لست طليقًا في اللغة الإسبانية من أجل التحدث مع زيدان بسهولة".

وتابع:"الأمر يتعلق بالوقت القصير الذي كنت قادرًا على المشاركة فيه، الموقف لم يكن سهلًا أبدًا في فريق مثل ريال مدريد، الأسلوب مختلف والضغط دائمًا مرتفع".

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وأما عن العودة إلى مدريد:"لا أريد أن أتطلع إلى المستقبل، أركز على فترتي مع فرانكفورت، لست مضطرًا لإثبات أي شيء لأي شخص، أنا أعلم مدى جودتي وأي شخص يمكنه معرفة ذلك".

يذكر أن صاحب الـ23 سنة، شارك في 5 مباريات مع ريال هذا الموسم ولم يسجل أي أهداف، بينما أحرز 3 أهداف في 3 مباريات بالدوري الألماني منذ عودته لفرانكفورت.