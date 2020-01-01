يوفنتوس يوجه اهتمامه نحو خمسة من شباب برشلونة في صفقة بيانيتش

نادي يوفنتوس يحول اهتمامه نحو خمسة من شباب نادي برشلونة من أجل الصفقة التبادلية مع الفريق الكتالوني والتي ستنقل بيانيتش.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد وجه اهتمامه في الوقت الحالي لعدد من شباب نادي برشلونة لضم أحدهم في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي علم برفض انضمام أنسو فاتي لهم في الفترة المقبلة ضمن الصفقة التبادلية لضم برشلونة لميراليم بيانيتش.

وكذلك رفض اللاعب أرتور ميلو فكرة الانضمام ليوفنتوس في الصيف المقبل، وتمسك بالبقاء رفقة نادي برشلونة في الموسم القادم.

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ويأتي اللاعب كارليس ألينا المعار لريال بيتيس على رأس هؤلاء المهتم بهم يوفنتوس لضمهم في الصيف المقبل، وهو الأقرب للانتقال.

ويعد ريكي بويج نجم وسط ملعب فريق الشباب أيضًا الذي تم تصعيده في الشهور الأخيرة ضمن اهتمامات يوفنتوس هو إيايكس موريبا من فريق الرديف.

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كذلك يتابع يوفنتوس اللاعب بيدري المعار في الوقت الحالي لصفوف لاس بالماس والذي يصل الشرط الجزائي في عقده مع الفريق لـ 400 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يراقب أيضًا الشاب البرتغالي في صفوف سبورتنج براجا فرانشيسكو ترينكاو والذي سينضم في الموسم الجديد لبرشلونة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد استفسر أيضًا عن عثمان ديمبيلي حيث أراد الحصول على خدماته في فترة إعارة لكن برشلونة رفض بسبب الراتب الكبير للنجم الفرنسي والذي يحتمله وحده.