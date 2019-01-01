يوفنتوس ينضم إلى إنتر ومانشستر سيتي في سباق التعاقد مع داني ألفيش

يوفنتوس وإنتر ومانشستر سيتي أبرز المهتمين بنجم باريس سان جيرمان وبرشلونة وإشبيلية السابق داني ألفيش

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية عن انضمام يوفنتوس إلى مانشستر سيتي وإنتر كأبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم البرازيلي داني ألفيش.

وكان ألفيش قد ظهر بمستوى مميز خلال بطولة كوبا أمريكا التي انتهت منذ أيام والتي فاز بها المنتخب البرازيلي بعد الفوز على بيرو في النهائي.

وفي الوقت الحالي، يعد ألفيش لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وبذلك يحق لأي نادٍ ضمه مجانًا في حال الاتفاق معه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وبدأ إنتر مع أنطونيو كونتي في التواصل مع اللاعب قبل أن يدخل مانشستر سيتي مستعينًا بجوارديولا في الصفقة، وأخيرًا انضم لهم فريق ألفيش السابق يوفنتوس.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن يوفنتوس بدأ في التفكير في داني ألفيش في الفترة الأخيرة بعدما تأكد من رغبة جواو كانسيلو في الرحيل عن صفوف الفريق.

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يذكر أن داني ألفيش قد قدم مع يوفنتوس موسمًا مميزًا في 2017 نجح من خلاله في التتويج بالثنائية المحلية والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.