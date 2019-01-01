يوفنتوس يكشف مدى خطورة إصابة بيانيتش

نادي يوفنتوس يكشف مدى خطورة إصابة لاعبه ميراليم بيانيتش التي تعرض لها ضد البوسنة.

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي أن إصابة لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش التي تعرض لها مع منتخب بلاده مساء الجمعة ضد إيطاليا ليست بالسوء الذي بدت عليه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت النادي في بيان صحفي نشره النادي اليوم، وأكد من خلاله أن بيانيتش لم يتعرض لأي نوع من الزق العضلي.

وكتب النادي في البيان: "الشكل الأولي للإصابة كان يقول إن ميراليم بيانيتش سيغيب لفترة طويلة، لكن بعد التقييم الذي خضع له في المركز الطبي الخاص بيوفنتوس النادي يؤكد عدم وجود تمزق عضلي لديه".

بونوتشي يوضح ما تفتقد إليه إيطاليا لتصبح مثل فرنسا وإسبانيا

وطالب الطاقم الطبي من اللاعب أن يخضع للراحة خلال الأيام المقبلة وسيتم وضعه تحت المراقبة على أن يمنح دقائق مشاركة أمام أتالانتا السبت المقبل.

وكان اللاعب قد أصيب خلال مواجهة البوسنة وأمسك بالإصابة القديمة التي تعرض لها قبل أسابيع أمام ليتشي في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

وحقق المنتخب الإيطالي الفوز في لقاء الجمعة الماضية بثلاثة أهداف نظيفة وعزز صدارته لمجموعته برصيد ٢٧ نقطة بعدما فاز في كل مبارياته.

جدير بالذكر أن بيانيتش كان قد شارك في ١٥ مباراة هذا الموسم رفقة يوفنتوس في كل البطولات، سجل خلالهم ثلاث أهداف.